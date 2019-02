奧斯卡5大陰謀論／最佳影片得主打臉他、拿4獎開刀藏心機黑幕

記者林映妤/綜合報導

第91屆奧斯卡在一片爭議下結束,最佳影片由《幸福綠皮書》拿下,最佳導演是《羅馬》艾方索柯朗,影帝后則是《波希米亞狂想曲》雷米馬利克、《真寵》奧莉薇亞柯爾曼,名單看來熱門電影都獲得肯定,但也掀出陰謀論,在典禮過後仍持續發酵。

▲▼《幸福綠皮書》奪下奧斯卡最佳影片。(圖/達志影像/美聯社/CatchPlay提供)

請繼續往下閱讀...

《幸福綠皮書》拿最佳影片打臉Netflix?

艾方索柯朗執導的Netflix電影《羅馬》是本屆最大獎最佳影片的熱門人選,該片先前已經在英國影藝學院電影獎以及美國導演工會獎擒下最佳影片,但最後在奧斯卡失利,由《幸福綠皮書》奪獎。有網友便第一時間反應:「感覺奧斯卡專家們在和Netflix甩面子,可惜人家花了3000萬美金的廣告費,3000萬美金啊!可以再拍一部《幸福綠皮書》了…」

事實上艾方索柯朗拍攝由Netflix出資電影早就引起議論,奧斯卡頒獎典禮前夕,法國藝術院線聯盟(AFCAE)主席François Aymé甚至發出公開信,譴責艾方索柯朗與柯恩兄弟,不該與Netflix合作,壓迫了電影院大銀幕的觀影習慣,「這是對藝術品的私有化!」

《羅馬》先前就礙於「Netflix條款」,也就是不在法國戲院上映的電影,不能報名參加坎城影展正式競賽單元,而全面退出坎城影展。但後來《羅馬》在威尼斯影展拿下最佳影片金獅獎,這一院線與OTT平台的影視風暴,至今仍尚未止息。

▲艾方索柯朗《羅馬》奪最佳外語片,但最佳影片失利。(圖/達志影像/美聯社)

「廣告時間頒4獎」成功搶了新聞C位

美國影藝學院2月初宣布本屆奧斯卡決定將最佳攝影、剪輯、實景短片和妝髮安排在廣告時段頒發,只為了使轉播時間壓縮在3小時內,引發眾怒。大批導演、攝影師等業界人士,寫信表達抗議,當中包括李安、昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)等資深大導。

在各方抗議聲浪下,短短4天內影藝學院又「回頭是岸」,決定取消這一荒唐決定,並不斷公告、更正與道歉。但這4天內,奧斯卡相關新聞、話題充斥各大網路社群,成功佔領輿論的「C位」,使得光芒「弱化」的奧斯卡再度重回大眾眼裡。雖然成為焦點,但對於持續長期關注奧斯卡的影迷來說,這一連串的「神操作」令他們相當疲憊。

▲李安等大導連署抗議影藝學院。(圖/達志影像/美聯社)

這4個獎項為何先被「開刀」?

尚未回歸「全部獎項都頒發」的決定之前,影藝學院表示,今後每年都會有「4到6個獎項輪流在廣告時段頒發」,而該屆被選中的獎,能在下一屆得到「豁免權」。

但到底為何是這4個獎先被開刀?美國《富比士》雜誌表示,主辦方的選擇其實挺諷刺的。因為影藝學院主席約翰貝利(John Bailey)本身就是攝影師出身,拿最佳攝影打頭陣,才顯得學院相當「無私」;另外這4個獎項入圍名單沒有迪士尼的影片,而迪士尼是本屆奧斯卡轉播單位美國廣播公司(ABC)最大金主。

▲美國影藝學院主席約翰貝利。(圖/IMDb)

超級英雄進入奧斯卡殿堂

《浮華世界》雜誌透露,早在去年8月影藝學院就宣布要增設「最佳流行電影獎」,不過這獎擺明了要捧票房賣座的商業電影,遭到業內人士瘋狂吐槽,最後學院又在巨大的壓力下取消計畫。

另外原定的主持人凱文哈特因恐同言論辭去主持一職,奧斯卡91年來面臨第2次沒有主持人的窘境,於是學院想出對策-找超級英雄撐場,包含「美國隊長」克里斯伊凡、「驚奇隊長」布麗拉森、「尼克福瑞」山繆傑克森、「水行俠」傑森摩莫亞等人頒獎,企圖挽救收視。

至於讓漫威電影《黑豹》入圍7項,據《洛杉磯時報》報導,迪士尼為此聘請了專門的顧問策劃公關活動,漫威總裁凱文費奇也提供大量預算支援《黑豹》攻入奧斯卡。樂見奧斯卡商業結合藝術現象的粉絲或許開心,但大量學院派粉絲仍認為,若《黑豹》獲最佳影片,簡直是奧斯卡倒退嚕。

▲驚奇隊長、神盾局長合體頒獎。(圖/CFP)

拋棄專業精神,向收視、廣告屈服?

即便是指標性獎項,奧斯卡也不得不顧及流失的觀眾與影響廣告收益的收視率。廣告時段頒發4獎顯然被轟到臭頭,傳出影藝學院只好再向最佳原創歌曲表演開刀,才能節省播出時間。按照慣例,入圍的5首歌曲都應該表演,但一度傳出今年只有2首歌能表演,一是《Shallow》,另一是《All the Stars》。

事實上最後在奧斯卡典禮上,原定5首都要表演,除了肯卓克拉馬與師妹SZA缺席演出《All the Stars》。其餘包含女神卡卡和布萊德利庫柏深情演唱《Shallow》,以及珍妮佛哈德森(Jennifer Hudson)演唱《I'll Fight》、資深歌后貝蒂蜜勒(Bette Midler)演唱《The Place Where Lost Things Go》還有吉蓮沃爾奇(Gillian Welch)、大衛羅林斯(David Rawlings)演唱《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》都如常演出。

雖然表演沒被砍,但仍有影迷對影藝學院向收視、廣告屈服的行徑感到失望,希望學院別再「以自我為中心」,不關心業界或大眾感受。

▲女神卡卡、布萊德利庫柏合唱《Shallow》。(圖/CFP)