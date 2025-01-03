小孟老師／1月3日星座運勢　天秤準備驚喜禮物

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：尋找工作夢想
感情：擁有美好生活
財運：合作財務專家
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：工作突出表現
感情：打扮性閃迷人
財運：競爭中得財富
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：提供用戶價值
感情：準備驚喜禮物
財運：坦誠溝通理財
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手
【土象星座】
工作：熱情迎接挑戰
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：合理規劃財務
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：決策果斷正確
感情：體會對方用心
財運：避免重複投資
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：加強建立信任
感情：當個愛情聽眾
財運：掌握財務流向
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【水象星座】
工作：主管教導受益
感情：感情投其所好
財運：閒置資金利用
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：獲得收益機會
感情：聽聽伴侶意見
財運：適時進行管理
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：忙碌愉快幸福
感情：迎向新的未來
財運：利用資金周轉
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
工作：富有服務熱忱
感情：細心呵護溫馨
財運：接案兼職賺錢
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：加強提高創新
感情：心心相印愛情
財運：謹慎管理預算
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女
工作：深入把握分析
感情：滋潤對方心靈
財運：精算投資成本
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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