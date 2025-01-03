徐玄、玉澤演新戲劇組「為拍戲破壞世界遺產」！　KBS認了緊急致歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓電視台KBS新劇《我奪走了公爵的初夜》遭控訴破壞世界遺產屏山書院，且第一時間遭到指責時，工作人員還不耐表示「已獲得允許」，事後致歉表示正在討論修復方案。

▲屏山書院是世界遺產編號1498-007。（圖／翻攝自屏山書院官網）



綜合韓媒報導，建築師閔瑞洪（音譯）發文抗議，在經過屏山書院時發現正在準備拍攝，但卻注意到有工作人員為了掛燈籠，在牆上釘釘子，見狀便上前詢問，對方卻不耐表示「我們已經獲得安東市的許可，若有疑問可以向市政府查詢」，他便致電詢問並於社群平台公開此事。

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KBS電視台於2日晚間發表聲明公開致歉，坦承雖然有獲得拍攝許可，但卻在布置過程中在柱子上釘釘子，造成遺跡破壞一事感到相當抱歉，目前已經和屏山書院相關負責人協商修復方案，並承諾制定防止類似事件再次發生的措施。

事實上，《我奪走了公爵的初夜》改編自同名網絡小說，故事圍繞一名女大學生靈魂穿越至小說中的配角「次選策」（徐玄飾），與男主角「景聖郡」（玉澤演飾）展開的浪漫奇幻劇情。該劇由導演李雄熙與編劇全善英聯手打造，預計於今年播出。

▲《我奪走了公爵的初夜》由徐玄和玉澤演主演。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s、taecyeonokay）