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獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

記者蕭采薇／台北報導

《神曲製造機》美國知名電音組合老菸槍雙人組（The Chainsmokers）將於今年3月再次來台舉辦專場演出，而消息曝光後，主辦單位「強妮娛樂」卻被發現疑似是「全台最大黃牛」。對此負責人強妮（Johnny），對《ETtoday星光雲》證實，這次演出確實是他轉型主辦單位的第一場活動。

老菸槍雙人組新專輯　秒殺62國iTunes冠軍（圖／sony music提供）

▲「老菸槍雙人組」將於今年3月再次來台舉辦專場演出。（圖／資料照／索尼提供）

強妮向《ETtoday星光雲》坦言：「現在台灣二級售票市場（黃牛票）已經不合法了，那我也總是還要吃飯的嘛！」強妮曾大方以「台灣最大的黃牛業者」身份，接受網紅Joeman專訪，當時在節目中曾透露，光是BLACKPINK兩場高雄的演唱會，他就經手近1700張門票，經媒體估算保守進帳破千萬。

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但由於文創法從前年6月正式上路後，已明確定義「加價轉售」為違法，也的確讓黃牛業者不願再冒風險在台灣售票。強妮當時就決定退出台灣市場，他向《ETtoday星光雲》透露：「其實周杰倫演唱會，就已經沒有什麼台灣人（業者）在做了，網路上10個有9個可能都是詐騙。」

▲「全台最大黃牛」轉戰演唱會主辦。（圖／翻攝自Facebook／強妮娛樂、翻攝自YouTube／Joeman）

▲原本是「全台最大黃牛」之一的強妮，轉戰演唱會主辦。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

而他也另尋出路，轉戰市場的另一端，因緣際會接下了老菸槍雙人組（The Chainsmokers）台北場的主辦。而直接用「強妮娛樂」當作主辦單位的名稱。強妮也坦言，並沒有想隱藏身份，「我當過黃牛是事實，現在粉絲也很聰明，資料查一下就查出來了，沒有必要隱藏。」強妮娛樂臉書也曾預告：「2025年我們將以『不同身份』再次出現在台灣的市場。」

▲「全台最大黃牛」轉戰演唱會主辦。（圖／翻攝自Facebook／強妮娛樂、翻攝自YouTube／Joeman）

▲「強妮娛樂」粉專曾預告，將以新身份回歸台灣市場。（圖／翻攝自Facebook／強妮娛樂）

「老菸槍雙人組」是國際知名組合，甚至曾在2017年與BTS合作。這是他們第二次在台灣舉辦專場演出，上回還是2018年。除去疫情期間，「老菸槍雙人組」也在2019年和2023年多次來台參加音樂節演出，展現了對台灣歌迷的重視與喜愛。

 

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全台最大黃牛, 老菸槍雙人組, The Chainsmokers, 強妮娛樂

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