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毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

記者孟育民／台北報導

籃球員毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，隔年迎來大兒子出生，並在去年3月順利迎來女兒的誕生，喜獲不少祝福。《嬰兒與母親》雜誌特別邀請他們一家四口拍攝2025年1月號封面，羅雯透露每一胎懷孕都驚心動魄，幸好有毛加恩對羅雯體貼入微，不僅已經結紮，有了孩子之後，毛加恩也儘量減少應酬，更因為每天早上七點多要送兒子上學，晚上應酬都推掉，成為老婆的好隊。

▲▼ 毛加恩一家四口拍雜誌 。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲毛加恩一家四口拍雜誌 。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

新婚沒多久，羅雯懷孕需要住院安胎，三個月的時間在床上大小便，都是毛加恩在處理，「身高195公分的他，願意睡醫院很小的床，只為了我和孩子的健康。」她每一胎都有子癲（癇）前症，懷孕後血壓就會飆高，「只要我一頭痛，一驗就是兩條線！」懷第三胎時，由於胎盤血流不好，每天要自己打兩劑抗凝血針，且需要安胎，毛加恩強調：「我不應酬不喝酒是小事，她才是最辛苦的人。」

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▲▼ 毛加恩一家四口拍雜誌 。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲羅雯懷胎過程相當辛苦。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

第三胎女兒也早產，當時她懷孕28週時先打了一劑肺泡成熟針，撐到32週時胎心音往下掉，又趕緊注射另一劑肺泡成打
針，撐了兩天，醫師決定把她生出來，「妹妹會提早出來，是因為在我肚子裡一整天都完全沒有動！媽媽第六感很準，當天沒有胎動，就立即決定去醫院，我要去救她！」

羅雯回憶，第二胎女兒生產時，充滿驚心動魄，剖腹生產後，出現產後大出血、血管栓塞的急症，跟死神拔河，住在加護病房兩天，醫護人員告訴她：「久久會遇到一個棘手的案子，我的案例是他們遇到十分害怕的狀況。」那時，身體經歷生死關頭，又面臨失去第二胎的傷痛，讓她嚴重產後憂鬱。羅雯難過表示：「妹妹過世那天，剛好是毛加恩的生日，過沒多久，公公也走了。」

▲▼ 毛加恩一家四口拍雜誌 。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲第二胎不幸流產，成為夫妻倆的傷痛。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

大概半年的時間，兩人都很低潮，毛加恩甚至長達兩年不敢過生日，每年都會想起第二胎女兒。後來，夫妻倆靠著信仰、相互鼓勵陪伴，把專注力集中在兒子身上，漸漸走出來，「把慶生換成慶祝每年能夠陪他們很幸福。」第二胎坐月子時，照顧兒子太累，身體和精神又經歷太大創傷，罹患嚴重產後憂鬱，羅雯想提醒媽媽們：「一定要睡飽睡好，才有精神面對小孩。」


 


 

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