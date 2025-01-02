「獄中情人」當年《什麼樂》大賣百萬張　引來麻煩還被黑衣人押走

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週主題「鬥魂！永不放棄奮力金曲」，請到台語天后蔡秋鳳上節目，蔡秋鳳一開場演唱《想起彼當時》讓許多歌手露出崇拜眼神，主持人白冰冰更說就是這當年作秀的味道，蔡秋鳳歌聲跟樣貌都沒變，有著至今無人取代的唱腔。

▲蔡秋鳳曾被黑衣人押走。（圖／民視提供）

節目中提到蔡秋鳳專輯作品唱出許多江湖中人的心聲，被封為「獄中情人」，歌手莊振凱與明亮更在偶像本尊前演唱曾經大賣百萬張的《什麼樂》，蔡秋鳳節目爆料說因為這首歌帶給相當大的麻煩，除了每個人要她「報明牌」，當年在藍寶石歌廳演唱，居然還被兩個黑衣人押走，要到隔壁「喝咖啡」，讓她餘悸猶存，驚人往事讓全場驚呼連連。

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▲蔡秋鳳綽號阿憨。（圖／民視提供）

白冰冰更說蔡秋鳳不擅言詞又憨厚，當年作秀還被封為「阿憨」（台語），蔡秋鳳笑說這還被豬哥亮改過封號變「阿巧」，因為怕越叫越呆。入圍過金曲獎的曾瑋中看到蔡秋鳳來到現場，還提到他當年7歲參加「蔡秋鳳歌唱比賽」演唱經典歌曲《算命》，收到偶像秋鳳姐的紅包，讓他感恩記到現在，蔡秋鳳說不管到哪裡演唱這首歌，都讓她淚流滿面，當年看到一位７歲小男生演唱，讓她感動又驚喜。

白冰冰突然問曾瑋中現在幾歲了？曾瑋中回：「37歲了」，這居然已經是30年前的事情，資歷不簡單的蔡秋鳳說她出道真的很多年，13歲就出第一張專輯，雖然已經不記得曾瑋中，但很開心當年能鼓勵到他。節目中蔡秋鳳帶來《金包銀》、《戲台》獨特唱腔讓全場聽得如癡如醉。