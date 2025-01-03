黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔男神黃少祺跨年夜與家人一起在自家陽台欣賞台北101的煙火秀，畫面溫馨同時也引發網友討論。他曾透露2010年在內湖買下90坪豪宅，一大特色是陽台可以遠眺台北101，在社群平台上傳全家陽台看煙火的影片，網友直呼「住豪宅真好」，釣出本尊親自回應。

▲黃少祺跨年與家人團聚看101煙火秀，從自家陽台眺望畫面壯觀。（圖／翻攝自IG）

影片中，黃少祺與家人共6人齊聚在陽台角落，一起倒數跨年，喊完「Happy New Year」後，眾人身後台北101開始施放煙火秀，從陽台望去完全沒有建築物遮擋，畫面相當壯觀。留言串有網友留言羨慕：「住豪宅真好」，而本人回應：「努力工作，努力生活。」展現出對生活的積極態度。其他粉絲也紛紛送上新年祝福，還有人關心：「弟弟穿短袖不會冷嗎？」一連串祝賀新年的留言相當熱鬧。

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▲網友留言「住豪宅真好」，黃少祺回應「努力工作，努力生活」。（圖／翻攝自IG）

黃少祺最初以模特兒起家，2000年演民視八點檔《飛龍在天》的「黃飛虎」成名，25年共演過超過11部八點檔，且大多是超過百集的長壽劇。他與妻子呂宜蓁在美國登記結婚，兩個孩子都在美國念書，妻子陪同前往，他留在台灣打拼事業，2010年砸下7000多萬買下內湖90多坪豪宅，10年後房價增值破9000萬。他曾分享家中監視器畫面，意外讓豪宅內部曝光，家中客廳裝潢氣派。

▲黃少祺與家人團聚。（圖／翻攝自IG）