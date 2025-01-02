「地表最強男子」艾德史塔佛生吃蚯蚓續命　近距離面對野火死劫

記者蕭采薇／綜合報導

英國求生專家，被粉絲稱為「地表最強男人」的艾德史塔佛（Ed Stafford）將重返荒野，帶領觀眾展開刺激的野外探險之旅。一度找不到食物來源的艾德逐漸失去熱量和體力，甚至因過度飢餓而試圖生吃蚯蚓。

▲《單挑荒野》第3季紀錄了艾德獨自前往哥倫比亞、中國、非洲等地，為期十天的生存挑戰。（圖／Discovery頻道提供）

在實境求生節目《單挑荒野》中，艾德將獨自前往哥倫比亞、中國、非洲等全球各地，開啟為期十天的生存挑戰。除了扛著攝影機，他身上沒有攜帶任何工具，必須在惡劣的環境尋找食物與水，搭建安全的棲身之地。

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英國冒險家艾德以 860 天徒步走完亞馬遜河的壯舉成為金氏世界紀錄保持人，並曾在無人島上度過自給自足的 60 天。而在極為荒涼的大自然裡，可能遇到虎視眈眈的大型肉食動物，而不可控的森林大火也是危險因子。

▲美洲豹等虎視眈眈的大型肉食動物頻頻在荒野中出現，艾德的求生挑戰困難重重。（圖／Discovery頻道提供）

兩年前，他更造訪臺灣挑戰合歡山脈及神仙谷，擁有豐富而顯赫的自我極限挑戰經歷。在本季《單挑荒野》節目中，艾德的自我挑戰將從位於哥倫比亞與委內瑞拉邊境的奧里諾科河（Orinoco River）展開。在他抵達當天，該國政府因野火延燒不斷而宣佈緊急狀態，高溫和大火導致動物們行為異常，艾德一度與火勢僅相隔200公尺，嚴峻地考驗著他的生存能力。

▲《單挑荒野》艾德抵達哥倫比亞奧里諾科河的當天，恰好遇到當地野火延燒不斷。（圖／Discovery頻道提供）

隨著在荒野的時間增長，找不到食物來源的艾德逐漸失去熱量和體力，甚至因過度飢餓而試圖生吃蚯蚓。幸運的是，憑藉著豐富的經驗，艾德終於在第四天成功用自製的魚籠勉強捕獲了一些零星的漁獲。

▲荒野中食物來源十分匱乏，艾德憑藉豐富求生經驗自製魚籠，試圖以漁獲對抗飢餓。（圖／Discovery頻道提供）

食物匱乏的情況直到第七天才出現一絲轉機，艾德決定前往河道較寬的下游區域，狩獵體型較大的動物。他設置了一組巧妙的套索，並以魚肉作為餌料，成功捕捉到一條體型不小的凱門鱷。經歷了無數場生死對峙，究竟求生達人艾德能否如願完成他的征途呢？《單挑荒野》將於1月5日起，每星期日晚間10點，於Discovery 頻道播出，並於 Max 同步上線。

▲《單挑荒野》艾德設置套索誘捕一隻凱門鱷，展開驚心動魄的生死對峙。（圖／Discovery頻道提供）