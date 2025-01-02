「酷寒戰士」灌可樂暴增15磅模仿川普　演太像被好萊塢排擠拒同台

記者蕭采薇／綜合報導

電影《狂人法則》由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）主演，揭露美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年瘋狂事蹟。為了完美再現川普身形，導演要求賽巴斯汀史坦「增胖15磅」，讓他不惜健康，開始每日猛灌可樂、暴食碳水化合物。

▲賽巴斯汀史坦為了準備角色，研究川普錄音與562段影片，捕捉他的反應與神韻。（圖／采昌提供）

為了避免將川普描繪成反派人物，或是大眾印象中的誇張喜劇形象，他從開拍前三個月，便養成無時無刻聽川普錄音檔的習慣：「這就像呼吸一樣成為常態，無論是刷牙、做早餐還是在車上，我都在聽他說話，我真的很想捕捉他的說話方式。」

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除了聲音之外，他也循環播放上百個與川普相關的影片，來捕捉每個微小的肢體語言與神態，他分享：「我手機裡有130個關於他肢體語言的影片，還有562個影片，是我從不同時期，從70年代到今天一直蒐集過來的，這樣我就可以提取他的語言模式，並試著模仿他的風格。」

然而，他的挑戰還不止於此！由於他的體型與川普有所差距，因此導演向他提出「增胖15磅」的要求。他為此還向營養師尋求協助，提問：「我該如何才能變更浮腫？」最終他靠著每天爆食碳水化合物並猛灌可樂，成功讓自己體型發生劇變。敬業但不健康的方式，也讓他呼籲：「你的身體會發生很多事情，千萬不要這麼做！」

▲賽巴斯汀史坦（右）在片中精湛詮釋川普早年瘋狂事蹟。（圖／采昌提供）



賽巴斯汀史坦也坦言，因為劇情與演出過度勁爆爭議，不只發行受阻、川普揚言提告，更因為好萊塢多數藝人支持川普的敵對陣營民主黨，他甚至還被其他演員婉拒一起上《綜藝》的「演員對談」網路節目。

不過面對如此困境，賽巴斯汀史坦依然堅持立場表示：「我們都沒有興趣簡單地誹謗或妖魔化這些人，作為演員，你的工作就是把你的判斷留在門外。」甚至更進一步喊話：「我認為川普應該心存感激，我認為我們幾乎已經向他提供了，對他生活非常複雜、立體的看法，我可不記得其他人有這樣做過。」該片將於1月10日上映。