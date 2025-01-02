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夏于喬認曾後悔「太早出道」　7年前卸《型男》主持棒成職涯轉捩點

記者蕭采薇／台北報導

夏于喬活躍於螢光幕前20多年，從電影、電視劇到綜藝節目都繳出不俗的成績。在經歷一番焠鍊後，今年終於以林書宇導演執導首部「夫妻合作」的電影《小雁與吳愛麗》獲得金馬影后提名。對於這一路走來的屢仆屢起，她有感而發：「以前我曾後悔太早出道，但現在我認為沒有過去那些經歷，就沒有現在的我！」

▲夏于喬曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

▲夏于喬坦言曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

夏于喬從十多歲時就在被綜藝節目相中出道，此後參與大量的電視劇、電影演出，也主持節目，從長青節目《型男大主廚》、票房過片《總鋪師》，到《台北女子圖鑑》、《愛愛內含光》等熱門影集，可說是到哪都在發光。看似在演藝圈已經風生水起，一直有穩定的作品產出，其實也曾走過一段充滿困惑時期。

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▲夏于喬曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

▲夏于喬從小就在演藝圈中打滾，曾讓她覺得人生錯失許多可能性。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

夏于喬聊起早年的日子：「過去有一段時間覺得自己有點太早出道了，人生的選擇還有很多，如果可以回到過去，可能不會想這麼早出道，不過像我現在40歲就覺得不會了，覺得一切非常好，沒有二十幾歲、三十幾歲這些經歷，就沒有現在的我。」或許從小就在演藝圈中打滾，曾讓她覺得人生錯失許多可能性，但現在卻將所經歷過的種種變成更多可能，心境上的轉變讓人非常贊同。
 
若要說到夏于喬演藝生涯的關鍵轉折，大概就是7年前卸下了《型男大主廚》的主持棒，全心投入了演員工作。回憶起當時的心境，她娓娓道來：「到了三十歲左右開始產生一些迷惘，總覺得時間過得很快，也對未來充滿不確定。」

▲夏于喬曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

▲夏于喬去了日本展開獨旅，也順便思考人生。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

後來夏于喬去了日本展開獨旅，也順便思考人生，回來後她便毅然決然辭去主持工作，因為對此時的她來說：「人生太短了，應該去做自己想做的事。」有趣的是，此次在《小雁與吳愛麗》中，她也推薦找來了前主持搭檔曾國城共演，成了《型男大主廚》的另類合體，不過兩人也都展現了不同以往的面貌。

▲夏于喬曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

▲夏于喬與丈夫林書宇合作《小雁與吳愛麗》，也有了一些不同以往的發現。（圖／Bella儂儂雜誌提供）
 
在與丈夫林書宇合作《小雁與吳愛麗》的過程中，夏于喬也有了一些不同以往的發現。她分享：「我以為他是會跟演員講很多、很著重在導戲的導演，沒想到卻只是讓你自己來，再去做一些細部的調整。」後來好奇一問之下，才知道林書宇導演覺得準備好角色、情緒是演員的工作，導演只是要將大家的表演統一在同一部作品而已。

▲夏于喬曾後悔「太早出道」。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

▲夏于喬與林書宇回家後就不再講工作的事。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

而首次合作的兩人也磨合出一些默契，就是回家後就不要再講工作的事，能讓職場跟家庭都更為和諧順暢：「一開始因為我們都很在意這部作品，所以會回家後還繼續討論，覺得哪些地方可以再更好，但後來發現這樣很不健康，拍過了就是過了，不要再一直想。」

 

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