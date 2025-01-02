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《爸爸》親情戲全程零NG！　劉青雲忘詞被兒當場回嗆：看什麼啊？

記者蕭采薇／台北報導

「金馬影帝」劉青雲主演的電影《爸爸》，改編自震驚社會真實事件，香港4週票房已突破8600萬台幣（破2050萬港幣）佳績，其中觸及的思覺失調議題巧撞台劇《我們與惡的距離》，引發無數迴響。而劉青雲與新演員蘇文濤的父子對手戲自然真摯，有許多揪心催淚對白都是即興發揮。

▲劉青雲(左二)與蘇文濤(左)、谷祖琳和熊諾頤(前)在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲在《爸爸》片中展現細膩多層次的內化演技，獲譽「從影以來最佳演出」。（圖／甲上娛樂提供）

身為金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，謙稱自己是在與小演員的相處過程中，一邊學習如何作為父親，「我怎麼當一個爸爸，其實是看我兒子怎麼對我。」劉青雲表示拍攝《爸爸》並未刻意設計演繹方式，而是以最真實的情況和家人相處，最特別的一點是一家人從未出現NG的情況，「因為如果不記得對白，大家便一直坐著，等記得對白再講。」

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▲劉青雲(左二)與蘇文濤(左)、谷祖琳和熊諾頤(前)在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲（左二）與（左起）蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤，與許光漢有幾分神似因而受封「A貨許光漢」，堪稱電影圈寶藏男孩的他初登大銀幕表現亮眼且毫不怯場，甚至敢在影帝面前即興演出，劉青雲舉例有場兒子吃麵的戲，他望著兒子看到出神，忘了講對白，結果蘇文濤即興對他說：「看什麼啊？」劉青雲說：「你就知道，這個兒子一點都不怕爸爸，我們之間是一種很自然真實的互動，他可能也在提醒我要講對白。」

▲劉青雲(左二)與蘇文濤(左)、谷祖琳和熊諾頤(前)在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲（右）在《爸爸》片中十分疼愛熊諾頤飾演的女兒。（圖／甲上娛樂提供）

導演翁子光表示電影開拍前，飾演一家人的劉青雲、谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤是在平日閒談中取得共識，很多對白都是劇本裡面沒有的，例如蘇文濤飾演的兒子犯案後，劉青雲在收押病房一見到兒子的第一句話卻是︰「你肚子餓不餓？」

▲劉青雲(左二)與蘇文濤(左)、谷祖琳和熊諾頤(前)在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲蘇文濤在《爸爸》片中因患有思覺失調手刃摯親。（圖／甲上娛樂提供）

翁子光說：「這句是青雲臨時加的對白，日常卻充滿力量，也就是為什麼他是劉青雲！《爸爸》本質上是一部探討家庭與人性的故事，在這個強調親情與關愛的佳節時分，更顯意義深長。」《爸爸》將於明天1月3日在全台上映。

▲劉青雲(左二)與蘇文濤(左)、谷祖琳和熊諾頤(前)在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》親情戲拍攝時全程零NG，演員更有許多即興台詞演出。（圖／甲上娛樂提供）

 

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爸爸, 劉青雲, 蘇文濤

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