吳鳳新年宣佈新身份！　「到大學當老師」課程、時間點曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆結婚，2018年成功拿到台灣身份證。他2日分享自己睽違已久回到土耳其跨年，同時宣佈了新的工作身份，透露將在師大任教。

▲吳鳳透露將到師大教書。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳表示，這是他18年來首次在家鄉土耳其與家人共度新年，讓他感到非常感動，「每次回去家鄉總是一種美好的感覺。」並透露計劃在夏天帶著老婆和女兒們再次回到土耳其，同時也會規劃旅行團，讓更多台灣人有機會到土耳其遊玩。

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▲吳鳳回土耳其跨年。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

此外，吳鳳也透露自己有了新的身份，從二月份開始，他將正式受聘為師大老師，教授大學部的「多元文化」通識課程，「我很喜歡老師這個身份，我可以用不同的方式，將我的所學奉獻給更多人，讓我很開心。」之後也將嘗試挑戰更多領域。

【吳鳳全文】

18年之後，第一次在土耳其跟家人一起跨年，讓我好感動。每次回去家鄉總是一種美好的感覺。夏天會帶老婆跟女兒們，再來一樣會規劃旅行團，讓台灣人也來土耳其玩

我對2025年充滿著期待，想要繼續好好工作，可以的話多存錢。出國多看1-2個國家，當然還要參加媽祖遶境等等台灣的活動

創業繼續努力！另外，也會嘗試更多新的身份。像是二月份開始，我將正式受聘為師大老師，在大學部開「多元文化」的通識課。我很喜歡老師這個身份，我可以用不同的方式，將我的所學奉獻給更多人，讓我很開心

希望2025年大家都很開心。我們繼續珍惜手上的所有，多運動，多照顧自己跟周邊的人，剩下的留給老天爺安排！新年快樂