「西城男孩」主唱訂婚了！　男友藏6年…首曝正面合照報喜

記者傅家妤／綜合報導

愛爾蘭男子天團「西城男孩」2018年才剛宣布合體，1月初也隨即推出新單曲《你好吾愛／Hello My Love》，讓一眾歌迷開心不已。喜上加喜的是，主唱之一馬克費海利（Mark Feehily）22日在IG上報喜，宣布與交往六年的男友在馬爾地夫度假期間，秘密訂婚了！

▲馬克費海利宣布與交往6年的神秘男友訂婚。（圖／翻攝自IG／馬克費海利）

馬克費海利在團體中尚恩菲南（Shane Filan）一起擔任主唱，帥氣外表擄獲不少少女的心，不過他多年前就已經出櫃，認了自己是同性戀，他與圈外男友交往6年多，但過去從未曝光對方的身分及模樣，對於感情事也一直非常低調。

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▲馬克費海利曬婚戒報喜。（圖／翻攝自IG／馬克費海利）

沒想到，馬克費海利突然在IG上曬出手戴婚戒的照片，桌上還擺著兩杯酒以及一個空的戒指盒，他在發文中宣布喜訊：「至今為止2019年對我來說都非常美好，而這一切才剛開始，我要成為第一個宣布的人…訂婚了！」隨後他還附上一張與男友在馬爾地夫漫步沙灘的背影照，畫面非常有愛。

▲馬克費海利發文。（圖／翻攝自IG／馬克費海利）

宣布訂婚喜訊後，馬克費海利也首度在IG上公開未婚夫的正面照，雖然畫面非常小，但是可以看到兩人都笑得非常開心。事實上，馬克費海利在2017年接受專訪時曾提及，他的另一半希望可以保有個人隱私、遠離聚光燈，「他是一個很有趣的男人，但是他並不是從事音樂或與演藝圈相關的行業，他也不喜歡紅毯。」

▲馬克費海利罕見曬出另一半正面照。（圖／翻攝自IG／馬克費海利）