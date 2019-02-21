被小22歲億萬富翁下跪求婚　高宇蓁打槍：病得很難醫！

記者林奕如／台北報導

16歲蘇友謙中輟創業，麥克風在網路造成熱銷10萬支，晉升億萬富翁，二度和戲劇女神高宇蓁再簽約麥克風與粉刺機兩個產品，他稱讚：「她真是我的金豬耶，趁她還沒被簽走，我趕快一口氣加碼以雙產品邀約。」拍宣傳照空檔，兩人不忘互虧自娛，蘇友謙說：「很多網友都說我有著男一的臉耶」，高宇蓁則笑回：「真的是病得很難醫！」

▲蘇友謙簽下高宇蓁再續約。（圖／友恆國際提供）

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提到簽約，蘇友謙說默契十足，高宇蓁豪氣的10分鐘內即搞定合約，高宇蓁則笑說合作就是一種感覺，感受到弟弟的誠意，這也是種緣分，因此沒想太多。廣告新造型，高宇蓁一身紅色性感勁裝，進棚拍攝新年度的產品宣傳照，展現女神新風情魅力，兩人在現場不忘互虧，唇槍舌戰展現好交情，她現場驗收蘇友謙的求婚演技，看到他泛著淚光的半跪真誠演出，她忍笑：「好啦，給你90分過關啦！」

▲高宇蓁紅色性感勁裝拍形象照。（圖／友恆國際提供）

半年來蘇友謙勤上表演課，先前推掉戲劇、實境秀與央視的十大企業單元等節目邀約，他想一切都準備好了再出發，此外，他在金豬年也開心宣布跨足《整合行銷》事業，只要確定接下客戶的案子，如沒達到預期效果，將退回5成的費用給客戶，先前有百家客戶邀約，經過篩選出40家，還在洽談測試，「即將邁入19歲了，要更積極的趕快幹大事！」