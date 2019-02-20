孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐遣返回台後，一家人一舉一動依舊是焦點，轉型當起YouTuber的他，近期也回歸校園生活，成為能仁家商的高二生。前陣子，他似乎因為制服還未發放，只能先穿著便服上學，如今終於換上制服，除了開心曬出自拍，同時也分享出近來新剪的髮型，全新造型獲得不少網友好評，意外掀起熱議。

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▲孫安佐首度曬出制服照。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐20日透過Instagram發文開心透露，「終於有制服加上剪頭髮了。」畫面中，只見他穿上能仁家商校服，脖子上掛著耳機，鏡頭前雙手插進口袋，鼻頭上冒出明顯紅點，對此，他則無奈笑說，「請無視鼻子上的痘痘。」

接著，孫安佐將帽子摘下，大方秀出最近新剪的髮型，他將耳上約3公分的部位剃光，只留下中間微捲的黑髮，瀏海則同樣往前撥，新造型讓整個人看起來煥然一新，引來不少粉絲留言驚呼，「新髮型很可以哦」、「這樣超帥的！這種髮型加分」、「剪了好逆齡」。

▲孫安佐曝光新髮型。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

事實上，孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，孫鵬原本計畫讓他就讀或旁聽基隆崇右影藝科技大學。不過，據崇右藝術學院院長舒宗浩透露，因為孫安佐只有高一學歷，還未取得高中職相關學歷或學籍，因此無法進入大學跳級旁聽就讀，只能就讀五專或是高中職。