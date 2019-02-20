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嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷與籃球員老公張智峰育有一對寶貝兒女，重心幾乎放在照顧小孩，她20日曬出老公牽著女兒的照片，她忍不住感嘆：「1歲小女娃這高度合理嗎？」網友仔細看才發現，女兒身高居然已逼近183公分的老公大腿根部，遺傳了長腿基因讓人好羨慕。

▲▼嚴立婷女兒才1歲你敢信？（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷和老公張智峰都是大長腿。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

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▲▼嚴立婷女兒才1歲你敢信？（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

照片中，可以看到張智峰身穿黑衣灰褲，粗獷外表下，盯著女兒的同時卻不禁流露溺愛眼神，嚴立婷意外捕捉到這一幕笑說：「這慈父的笑容我也是醉了，你們就盡量愛相隨吧！」

▲▼嚴立婷女兒才1歲你敢信？（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷女兒抽高超過張智峰的大腿。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷女兒才1歲你敢信？（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷接著難得公開向張智峰撒嬌：「你怎麼不用那表情看我？」但冷靜想想還是不要好了，「那樣看我我應該會揮拳。」除了秀父女日常，她發現女兒似乎抽高不少，小寶貝悄悄超過老公的身高，「目前75公分～只是這角度感覺很長。」

▲▼嚴立婷女兒才1歲你敢信？（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

女兒日前抓周抓起麥克風時全場驚呼，嚴立婷說這可能代表未來會當藝人或是演說家、或是口語表達有邏輯的人，如果未來女兒也想當藝人，她一定全力支持。無論兒女未來選擇什麼職業，她教育孩子有3大原則，「腳踏實地、健康平安、人格端正」，其中人格端正最為重要，希望小孩靠自己的努力過生活。

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嚴立婷, 張恩睿, Willson, 張智峰, tammy

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