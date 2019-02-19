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台男搭訕日籍女新招！　路邊喝咖啡「為了與你相遇」

記者關韶文／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP由隊長詩雅帶領四位外籍團員阿部、小迪、Mina、曉晴一起感受台灣元宵的過節氣氛，香港籍團員小迪分享小時候有跟家人做過燈籠，用一些玻璃紙還有竹枝，做成星形和心形的燈籠覺得很溫馨，之後都會跟家人提著燈籠去公園玩。

AKB48 Team TP 五位團員一現身隨即吸引大家的目光，被問到走在路上被要求交朋友指數，隊長詩雅笑說，「團員每個都具女神級的外表，常常會被陌生人問說可否交朋友，一般的反應就是害怕快步離開現場，或是假裝聽不懂中文，用別的語言回覆對方。」

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

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▲▼AKB48 Team TP一同過元宵節。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

日籍成員阿部分享前幾天到飲料店點飲料的時候，「有個打扮時尚的男子就看著我對我眨眼，我平常是不太喝咖啡的 但不知道為什麼今天就特別想喝，應該就是為了和妳相遇吧！我就有點不知所措地回他說：『可⋯可能是吧』然後小跑步離開了。」

此外，AKB48 Team TP 12位團員擔任屏東燈節的開幕演出嘉賓，感受南台灣的熱情並大吃台灣美食，一講到美食大家的眼睛都亮了起來，討論非常踴躍。詩雅說最近因為被小迪影響很喜歡吃豬腳，屏東有全台灣最有名的萬巒豬腳，非常想試試看有什麼不一樣。

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