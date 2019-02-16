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生完頻尿「一晚跑4次廁所」被老公嫌！　心酸媽整夜憋尿：我好卑微

記者田暐瑋／綜合報導

41歲的何妤玟婚後目前育有兩名女兒，產後迅速恢復火辣身材，但生產後出現頻尿後遺症，一個晚上會跑3到4次廁所，老公不滿被吵醒，還會出言嫌棄，她只好偷偷尿在女兒的小馬桶裡，且尿也不敢排完，她心酸抱怨：「我真的好卑微。」

何妤玟透露在產後就出現頻尿現象，一個晚上都要起來上3、4次廁所，但因為房間的地板容易發出聲響，每次都會吵醒老公，引來老公不滿嫌棄，某天晚上她才一起身準備去廁所，老公就翻了一個身，她擔心對方又被吵醒，當場動也不敢動。

▲何妤玟頻尿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲何妤玟頻尿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

就在這時候，何妤玟瞄到房間角落擺著女兒用的小型馬桶，乾脆就尿在小馬桶裡，但因為小馬桶容量少，還沒尿完就已經裝滿了，導致她常常繼續忍著尿睡覺，隔天早上再倒掉自己的尿，淒涼處境讓其他來賓聽了都心酸。

何妤玟表示，自己是因為生產後子宮下垂，壓到膀胱才會頻尿，醫生解釋，只要是懷孕過的人，骨盆底就容易壓迫鬆弛，不是只有自然產才會，但自然產導致鬆弛的機率較大，這類夜尿症除了是以上原因外，還有一種可能是精神上緊張，不過還是要做精密檢查，才知道問題到底出在哪。

▲何妤玟頻尿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲何妤玟頻尿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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