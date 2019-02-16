孫安佐爆「飛日本留學」！　孫鵬備好豪宅給他住

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孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，確定就讀能仁家商，更被爆出爸爸孫鵬將入校幫表演藝術科上課。如今有消息指出，他極有可能到日本留學，專攻有興趣的營養學。

孫安佐在能仁家商就讀，引起師生及外界關注，老師更是稱讚他很乖，和印象中的個性不太一樣，據《蘋果日報》報導，他才入學沒幾天，就傳出狄鶯和孫鵬有可能把他送出國念營養學，因為孫鵬姊姊在日本定居，加上孫鵬在山梨縣也有房產，日本成了出國留學的首選地點。

▲孫鵬爆當孫安佐老師。（圖／翻攝自Facebook、IG／孫鵬、孫安佐）



崇右藝術學院院長舒宗浩12日表示，因為孫安佐沒有高中學歷，無法就讀崇右科大，所以將改就讀能仁家商表演藝術科，從高二念起，目前已經在辦理入學事宜，更有能仁的老師稱讚他才華洋溢又Nice，更表示：「談話間感覺他是很懂事的孩子，昨天跟孫鵬、狄鶯打過招呼，他們很隨和很親切！孫鵬會到能仁幫表演藝術科上課，你們要看巨星就在能仁。」

能仁家商校長林佳生也透露，孫安佐高中學分修習數不足，無法就讀崇右科大，孫鵬夫婦才轉而與能仁家商聯繫，他表示一開始有所猶豫，但認為教育應有教無類，且見面後發現孫安佐才華洋溢，才會願意給出機會，他更透露已邀請孫鵬、狄鶯到表演藝術科開課，也獲得2人同意。