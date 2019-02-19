孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

記者關韶文／台北報導

黃子佼18年愛狗離開了，19日早上在臉書寫下千字洋蔥長文，更為愛狗開設了一本相簿，懷念和牠這些日子的點點滴滴。稍早，女友孟耿如接著發文，表示自己因為工作卡住陪伴火葬，更感性寫下「以後你記得要跑來媽媽的肚子裡唷❤」

孟耿如上週才結束舞台劇《花吃花》演出，劇情中她飾演女高中生，上演著情緒超重的霸凌戲碼，在舞台劇最後同樣面臨生死關頭。萬萬沒想到，同樣的事情，正在真實上演著，因為就在孟耿如第一場演出的早晨，愛狗元氣離開了，正當她整理完情緒後，孟耿如到了城市舞台，又接到家人電話，「奶婆過世了。」

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▲孟耿如一天2親人離開，強忍情緒工作。（圖／翻攝孟耿如臉書）

孟耿如強忍情緒準備演出，「我手發著抖但異常的冷靜，因為我知道我今天必須給觀眾最好的表演，如果我崩潰了會影響到整個團隊，我必須得裝作沒事，至少好好完成演出再好好的宣洩情緒，所以根本不敢跟任何人說起今天的遭遇。」

舞台劇北部公演結束了，孟耿如終於可以放下心中的大石頭，好好大哭一場，「人生常常會發生意想不到的事情，我很後悔今年因為忙碌沒有回苗栗看奶婆，也很後悔因為演出沒辦法親自送元寶去火葬，留下了遺憾。這幾天我和佼都好難熬啊，我一直想裝著沒事，因為我們倆總有一個人得堅強樂觀的帶著另一個，佼的難受一定不比我少的。」

孟耿如臉書發文：

原本以為這天到來的時候，可以堅強面對，才發現根本堅強不起來...... 就在舞台劇首演那天早上，佼突然到我旁邊抱著我，我還在睡眠當中聽到他說「元寶走了。」（元氣寶貝我們稱他元寶），我馬上跳起來，知道這不是夢，我給佼一個很深層的擁抱，然後衝出去抱元寶，突然回想起五年多前第一次見到他的時候。 他是個非常親人的小可愛，不管你是誰他都會給你熱吻，會玩跳火圈，這幾年開始他的體力每況愈下，我們倆除了工作外一天要花很多時間在元寶上面，我知道元寶其實很辛苦，但我們給他滿滿的愛，犧牲睡眠、犧牲一起出國旅遊的機會。

但這真的都沒關係，因為我們是家人❤ 看著癱軟的他開始排泄身體的尿物，有那麼一瞬間我們都以為自己誤判了，燃起了一絲希望，才發現是我們太捨不得。 我們三個抱著一起哭，我說「以後你記得要跑來媽媽的肚子裡唷❤」 看著他被送到門口，我說完元氣掰掰，內心真的好希望元寶可以像以前一樣偷喵我一眼，但我知道再也不會了。 我好幸運可以認識元寶，他是一個貼心溫柔可愛又小調皮的家人，我們真的都好愛他。

元寶到了更好的地方，可以活繃亂跳，可以探險，可以吃自己想吃的東西了，我們要祝福他讓他好好離去。 整理好心情到了城市舞台後，突然又接到了爸媽的訊息，告知我一個親人在當天早上也走了，我們都叫他奶婆（她是奶奶的姊姊），好多以前的畫面突然在腦海飄過，我手發著抖但異常的冷靜，因為我知道我今天必須給觀眾最好的表演，如果我崩潰了會影響到整個團隊，我必須得裝作沒事，至少好好完成演出再好好的宣洩情緒，所以根本不敢跟任何人說起今天的遭遇。 我在想奶婆一定跟元寶手牽手離開了，可以互相照顧彼此，這樣就有伴了吧。

我從來沒想過自己真的像電視劇演的一樣會在演出當天遭遇親人離世的事情，好怕自己在演出的時候突然的笑著笑著就哭起來，做了好幾次的深呼吸，調適好自己的心情。 人生常常會發生意想不到的事情，我很後悔今年因為忙碌沒有回苗栗看奶婆，也很後悔因為演出沒辦法親自送元寶去火葬，留下了遺憾。



這幾天我和佼都好難熬啊，我一直想裝著沒事，因為我們倆總有一個人得堅強樂觀的帶著另一個，佼的難受一定不比我少的。日子依舊得過下去，回憶會好好留在心裡，我真的很愛你們，謝謝你們參與我的人生。真的謝謝。