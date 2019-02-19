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學霸女星嫁百億闊少「7年婚變」　認了離婚…逆襲當珠寶CEO！

記者傅家妤／綜合報導

香港名模徐綺雯過去曾與富商許晉亨有過一段三年情，但兩人並沒有一起走到最後，許晉亨娶了李嘉欣，她在2011年閃嫁身價百億的澳門製衣業小開Simon，育有一個2歲兒子Carlton，不過近日她卻被傳出婚變消息，她在18日也證實了已與老公簽字離婚，兩人的婚姻僅維持了7年。

▲▼徐綺雯。（圖／翻攝自微博、Facebook／徐綺雯）

▲徐綺雯歷經婚變，轉行投入珠寶生意。（圖／翻攝自Facebook／徐綺雯）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，徐綺雯坦言與老公已經在去年離婚，兩人是和平分手，而分開的主因是因為性格不合，加上這兩年來，兩人都各忙各的，她除了照顧小孩，還必須兼顧演藝事業及副業，而老公則忙於家族事業，「當然為了兒子有很努力地去修補，但緣盡始終就是緣盡了。」如今兒子的撫養權歸她，前夫會定時來探視小孩。

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▲▼徐綺雯。（圖／翻攝自微博、Facebook／徐綺雯）

▲徐綺雯與老公育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／徐綺雯）

事實上，徐綺雯是演藝圈出了名的學霸，她不僅擁有律師執照，手上還握著2個學士學位及1個碩士學位，甚至還考了品酒師、咖啡師等執照。不過她稱自己恢復單身後，並沒有打算繼續從事律師工作，如今投資了千萬，與朋友合作珠寶批發生意，搖身一變成為珠寶CEO。

▲▼徐綺雯。（圖／翻攝自微博、Facebook／徐綺雯）

▲徐綺雯是演藝圈出了名的學霸，手上握有多個學位及各種證書。（圖／翻攝自微博／徐綺雯）

在與前夫的感情中投入了將近10年的時間，最後卻依舊以離婚收場，被問及是否覺得可惜時，徐綺雯坦言：「愛情對女人是重要的，無論關係長短，總有刻骨銘心的時刻，我付出了十年時間和青春，雖然最後離婚，但怎麼樣都要放下向前看。」決定帶著兒子展開人生的新篇章。

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