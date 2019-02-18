4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星譚凱琪是香港無線電視旗下女演員，過去曾參演過多部電視作品，多擔任綠葉角色，直到2018年才憑著《大帥哥》反派「葉天嬌」被觀眾注意到，演技也備受讚賞。事業得意的她，近來的運氣也非常好，她在4天內接連在街頭捕獲兩位「影帝級男神」，讓大家羨慕不已。

▲譚凱琪憑藉著「葉天嬌」一角被大家認識。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

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譚凱琪日前在IG上透露，自己在香港街頭捕獲野生「發哥」周潤發，這是兩人第一次見面，周潤發似乎還認出她是藝人，非常親切地問候：「拍戲辛不辛苦？」這讓譚凱琪非常激動，忍不住直呼：「好warm（暖心）啊！」還大讚對方是永遠的偶像，足見她對周潤發的喜愛程度。

▲譚凱琪日前在街頭遇到周潤發。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

巧合的是早在4天前，譚凱琪在麵店用餐時，也捕獲到了另一名演技派的影帝級男神，雖然這位男神並未獲得影視獎項，但在許多粉絲的心目中，他的演技早已是「影帝級」，而這名男神就是張衛健！譚凱琪在發文中透露，她在一到麵店就認出了張衛健，大讚「大帥哥的模樣依舊型到噴汁。」她還附上了一張兩人的同框照，稱兩人是「一麵之緣」，讓人笑翻。

▲譚凱琪日前先在麵店巧遇張衛健。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

看到她在4天內接連巧遇兩位男神，網友都激動不已，紛紛直呼「好幸運啊，超級羨慕」、「到底要怎麼樣才能像妳這樣，在街上捕獲男神」，意外掀起不少熱議。

▲譚凱琪在《大帥哥》與張衛健合作。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）