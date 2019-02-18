ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星譚凱琪是香港無線電視旗下女演員，過去曾參演過多部電視作品，多擔任綠葉角色，直到2018年才憑著《大帥哥》反派「葉天嬌」被觀眾注意到，演技也備受讚賞。事業得意的她，近來的運氣也非常好，她在4天內接連在街頭捕獲兩位「影帝級男神」，讓大家羨慕不已。

▲▼譚凱琪。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

▲譚凱琪憑藉著「葉天嬌」一角被大家認識。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

請繼續往下閱讀...

譚凱琪日前在IG上透露，自己在香港街頭捕獲野生「發哥」周潤發，這是兩人第一次見面，周潤發似乎還認出她是藝人，非常親切地問候：「拍戲辛不辛苦？」這讓譚凱琪非常激動，忍不住直呼：「好warm（暖心）啊！」還大讚對方是永遠的偶像，足見她對周潤發的喜愛程度。

▲▼譚凱琪。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

▲譚凱琪日前在街頭遇到周潤發。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

巧合的是早在4天前，譚凱琪在麵店用餐時，也捕獲到了另一名演技派的影帝級男神，雖然這位男神並未獲得影視獎項，但在許多粉絲的心目中，他的演技早已是「影帝級」，而這名男神就是張衛健！譚凱琪在發文中透露，她在一到麵店就認出了張衛健，大讚「大帥哥的模樣依舊型到噴汁。」她還附上了一張兩人的同框照，稱兩人是「一麵之緣」，讓人笑翻。

▲▼譚凱琪。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

▲譚凱琪日前先在麵店巧遇張衛健。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

看到她在4天內接連巧遇兩位男神，網友都激動不已，紛紛直呼「好幸運啊，超級羨慕」、「到底要怎麼樣才能像妳這樣，在街上捕獲男神」，意外掀起不少熱議。

▲▼譚凱琪。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

▲譚凱琪在《大帥哥》與張衛健合作。（圖／翻攝自IG／譚凱琪）

吳思賢自彈自唱《Love U U》超好聽　粉絲融化：小樂過分帥！

推薦閱讀

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

《古惑仔》吹水基結婚了！　抗癌成功…娶回交往30年女友

快訊／《步步》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認

Sweety罕見合體！　曾之喬、劉品言「神凍齡20年」網看呆

CP查理分手！　放閃舊愛隔5月「刪光合照」改認愛小9歲嫩妹

劉愷威爸聽到「楊冪」秒變臉！　曝新年零聯絡

凱蒂佩芮訂婚了！　親媽報喜「情人節情定奧蘭多布魯」

婚禮還沒辦就爆離婚！　小賈斯汀傳「私會賽琳娜」惹怒妻

《步步》八爺藏3天…兒子首曝光！　鄭嘉穎：自己的最可愛

麥莉結婚照曝光！　6連PO告白…雷神弟「寵溺笑開」甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」影片曝光　網驚：有疊字都叛徒

張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

黃安閉口不談台灣竟是出自「這原因」　嗆：吃我的喝我的還瞧不起我！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

譚凱琪, 張衛健, 周潤發

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 放手12年心血！　羅志祥預告「3月新計畫」：讓STAGE回歸原意
  2. 學霸女星嫁百億闊少「7年婚變」　認了離婚…逆襲當珠寶CEO！
  3. 4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！
  4. 陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿
  5. 黃安閉口不談台灣竟是出自「這原因」　嗆：吃我的喝我的還瞧不起我！
  6. 張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡
  7. SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了
  8. 翁馨儀長版衣下半身只有內褲　為拍美照認了：走火入魔
  9. 陳昭榮超正18歲女兒出道！　從打雜小妹做起卻心懷感恩
  10. 謝盈萱被鬼附身狂飆髒話　演技霸氣外露：有什麼不敢！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366