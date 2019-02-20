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影評／《祝你忌日快樂》喜劇、驚悚與微科幻

圖文／鏡週刊

瘋狂又迷人的續集，把老故事玩出新奇格局，獨立看也精彩。

《祝你忌日快樂》是2017年票房黑馬電影《忌日快樂》的續集，對老影迷來說，這類故事誰都無法超越《今天暫時停止》，可對年輕觀眾還是新鮮。但這哏可能再玩一次嗎？延續上集，本片再次關於「同一天不停重頭來過」，也再次用了類似《明日邊界》的「用每次重來試錯去破解」概念，但因為編劇巧思，令它成為全然新穎的一部片。

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主角仍是上次的女大生崔兒吉曼，她又困進生日當天，但這次所在的那一天，不再是上集裡不停被殺的處境。因為，這其實是平行宇宙裡另個這一天。崔兒聯合了一群科學宅，想辦法破解時間循環，在不同宇宙間做出選擇，回到她想要的世界。

【影評】《祝你忌日快樂》　喜劇、驚悚與微科幻

《祝你忌日快樂》的趣味一是崔兒以過來人必須重來的各種無奈，所以儘管設定類似卻不會有老調重談的煩膩，另一是電影變身為頗認真的科幻小品，快速跳換在不同宇宙，那些邏輯並非多精細，也不一定立刻搞懂，但就是有種看著魔術的驚奇感。

上次的導演克里斯多福藍登，這次同時兼任編劇導演，比起上集在舊故事玩出混種衝突感，這集發展出獨立核心。科幻作為另種類型，訴求的觀眾不一定完全重疊，喜歡上集的觀眾也可能對這次感到太跳tone。另外，要在已成架構的故事裡放進新設定，也帶來了各種破綻和粗糙；而作者點子太多捨不得放掉也是個問題，例如冗餘的結尾。

潔西卡羅瑟飾演的女大生是這系列不可或缺的元素，她在瞎妹、機智女和感性女之間靈活轉換且無違和，回應了電影踩足油門的快節奏。《祝你忌日快樂》是部流暢、輕快、充滿創意又幽默的電影。

85分
  • 導演：克里斯多福藍登
  • 演員：潔西卡羅瑟、伊瑟瑞爾布薩德
  • 片長： 100分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期： 2月14日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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