漫威和Netflix緣分已盡！《潔西卡瓊斯》《制裁者》宣布取消

▲《漫威制裁者》和《潔西卡瓊斯》。（圖／《潔西卡瓊斯》、《漫威制裁者》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

毫無意外的，Netflix宣布《潔西卡瓊斯》和《漫威制裁者》分別在第3季和第2季畫下句點，繼先前陸續喊卡的《鐵拳俠》、《盧克凱吉》、《夜魔俠》後，和漫威已經沒有合作的影集，讓大批粉絲直呼不捨。

Netflix向《Deadline》證實此事，同時感謝劇組以及演員的付出，「我們很感謝漫威這5年來和我們富有成效的合作關係，謝謝從一開始就關注這些系列作品的熱情粉絲。」

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▲《捍衛者聯盟》。（圖／《捍衛者聯盟》劇照）



漫威除了在聲明中感謝這幾部影集的幕前幕後人員外，也表示，「我們的網路合作夥伴可能已經決定不想再繼續描述這些偉大人物的故事，但你知道的，漫威遠遠不止於此，就如Matthew Murdock（夜魔俠）的爸爸曾經說道，衡量一個男人不是看他怎麼被擊倒，而是他如何重新站起來，未完待續……」這一番話語帶玄機，似乎也暗示這系列影集未來有可能出現在其他串流平台。

漫威和Netflix自2013年宣布打造捍衛者聯盟系列影集，2015年4月10日以《夜魔俠》打頭陣，接下來的《漫威制裁者》、《潔西卡瓊斯》、《鐵拳俠》、《盧克凱吉》、《捍衛者聯盟》大多獲得好評，就算有的評價兩極，仍是有一定的討論度。

《漫威制裁者》和《潔西卡瓊斯》的主角強柏恩瑟（Jon Bernthal）和克萊斯汀瑞特（Krysten Ritter）也先後在社群網站發文，感謝工作人員以及劇迷。已經上架的《漫威制裁者》第2季為最終季，已經完成的《潔西卡瓊斯》第3季推出日期則尚未公布。

▲《夜魔俠》。（圖／《夜魔俠》劇照）



▲《盧克凱吉》。（圖／《盧克凱吉》劇照）



▲《鐵拳俠》。（圖／《鐵拳俠》劇照）