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《歌舞青春》電視劇卡司全公開！　鮮肉男主角接班柴克艾弗隆

《歌舞青春》電視劇《High School Musical: The Musical: The Series》。（圖／翻攝自Disney D23推特）

▲《歌舞青春》電視劇版本演員合照。（圖／翻攝自Disney D23推特）

記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼將在自己的串流平台Disney＋推出《歌舞青春》電視劇《High School Musical: The Musical: The Series》，繼先前男主角曝光後，近來更一次公開全體主要演員的合照。

本劇將會有10集，男主角為現年17歲的喬書亞巴賽特（Joshua Bassett），其他演員為Olivia Rodrigo、Matt Cornett、Kate Reinders、Sofia Wylie、Dara Reneé、Julia Lester、Frankie Rodriguez、Larry Saperstein、Mark St. Cyr等人。

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Joshua Bassett。（圖／翻攝自Joshua Bassett IG）

▲喬書亞巴賽特笑容迷人。（圖／翻攝自Joshua Bassett IG）

劇情描述男主角Ricky是個高中3年級學生，為了挽回前女友Nini的芳心，決定參與學校《歌舞青春》音樂劇的試鏡，由於前女友是女主角，他得爭取飾演男主角，戲外的故事看起來比音樂劇本身還要精采。每集都會有一首《歌舞青春》的經典歌曲和一首原創新歌。

Olivia Rodrigo。（圖／翻攝自Olivia Rodrigo IG）

▲女主角Olivia Rodrigo。（圖／翻攝自Olivia Rodrigo IG）

《歌舞青春》是迪士尼的原創音樂劇電影，首集於2006年上映，一連推出3集，捧紅男女主角柴克艾弗隆（Zac Efron）、凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）等年輕演員，如今一票新演員將演出影集版本，粉絲也相當期待會如何結合新意和舊作。

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關鍵字

歌舞青春, 影集, High School Musical: The Musical: The Series

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