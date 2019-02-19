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柯博文可能有獨立電影！　多虧《大黃蜂》救了變形金剛宇宙

《大黃蜂》《變形金剛》。（圖／《大黃蜂》《變形金剛》劇照）

▲ 柯博文有望推出自己的獨立電影。（圖／《大黃蜂》、《變形金剛》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《大黃蜂》全球票房超過4億美元，也普遍獲得好評，無疑為派拉蒙影業打了劑強心針，先前製作人和編劇受訪時，除了透露希望有續集外，也有可能推出柯博文的獨立電影。

先前曾傳出導演Travis Knight正在開發《大黃蜂》續集，可能會專注在大黃蜂和博派領袖「柯博文」的關係。

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除了編劇Christina Hodson希望能有《大黃蜂》續集外，製片Lorenzo Di Bonaventura也很樂於製作柯博文的獨立電影，「我們有很多目標，包括把一組新的家庭帶入這系列，這成功了，我們的部分義務是把系列流失的觀眾帶回來，或是吸引從未體驗過的人，我們正尋找自己的方式，目標是取悅主要的粉絲，但也要帶來新的觀眾。」

《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

▲ 《大黃蜂》著重在角色和情感面。（圖／《大黃蜂》劇照）

不過製片也坦承，如此計畫會有點麻煩，因為柯博文總是給人冷靜、寡言的形象，就像拍攝《星際大戰》歐比王的個人電影一樣，還有多少事可以說？所以並不是件容易的事。

但在這之前，會先有一部動畫電影，關係到所有變形金剛系列更迭，除了會帶入新角色外，也會帶回其他角色。

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關鍵字

大黃蜂, Bumblebee, 柯博文

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