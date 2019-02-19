《驚奇隊長》真正的反派曝光？　漫威最新小說洩密

記者許瑞麟／綜合報導

《驚奇隊長》即將上映，但官方對於相關人物和劇情仍相當保密，尤其是裘德洛（Jude Law）飾演的角色究竟是正方還是反派，他也拒絕透露，但現在漫威所推出的小說疑似洩漏答案，指出他的角色是「Yon-Rogg 」，最後會成為主要反派。

▲裘德洛的角色十分保密。（圖／《驚奇隊長》劇照）



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漫威近來為《驚奇隊長》出版一本官方搭配小說《Starforce on the Rise》，作者為Steve Behling，內容介紹了克里人軍隊Starforce，以及各成員間的關係，Yon-Rogg便是最高指揮官之一，而不是Mar-Vell，和最高情報機關打造了秘密計畫，Starforce便是其中一個項目，是一支比較新的菁英部隊，迅速崛起成為克里人帝國的傳奇。

▲《Starforce on the Rise》。（圖／翻攝自Disney Books官網）



而驚奇隊長Carol Danvers便是新兵，Yon-Rogg認為她是部隊中最強大的成員。但為何漫威對裘德洛的角色如此保密，有可能是因為本片宣傳時表明克里人是英雄，Skrulls則是反派，不過在漫畫中，Starforce由多名反派組成，包括Korath、Att-Lass、Bron-Char、Minn-Erva都是驚奇隊長、星際異攻隊，甚至是復仇者聯盟的敵人。

先前迪士尼官網在有裘德洛出現的劇照下寫著「Mar-Vell」，但後來又有玩具顯示他的角色是Yon-Rogg ，再加上最新小說的描述，裘德洛是Yon-Rogg的機會似乎大了一些，但一切都要等到3月6日電影在台上映時才能揭曉。

▲《驚奇隊長》。（圖／《驚奇隊長》劇照）