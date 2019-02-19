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皇后合唱團要在奧斯卡表演！　他代替已逝主唱勾粉絲淚水

皇后合唱團布萊恩梅（Brian May）、羅傑泰勒（Roger Taylor）、亞當藍伯特（Adam Lambert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞當藍伯特擔任皇后合唱團的巡迴演出主唱。（圖／達志影像／美聯社）

記者許瑞麟／綜合報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間25日早上舉行，描述皇后合唱團（Queen）故事的《波希米亞狂想曲》入圍5項大獎，現在官方也宣布，該團的團員布萊恩梅（Brian May）和羅傑泰勒（Roger Taylor）將和亞當藍伯特（Adam Lambert）登台演出。

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皇后合唱團的主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）於1991年逝世，但團體依舊活躍於樂壇，自2011年開始，布萊恩梅和羅傑泰勒便找來亞當藍伯特擔任主唱，一起巡迴演出，2016年也來台開唱，吸引大批忠實樂迷朝聖。亞當藍伯特的舞台魅力驚人，帶點魅惑的中性特質，獲得不少好評。

皇后合唱團布萊恩梅（Brian May）、羅傑泰勒（Roger Taylor）、雷米馬利克（Rami Malek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷米馬利克拿下金球影帝，和布萊恩梅、羅傑泰勒一同慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

因此本屆奧斯卡除了5首最佳原創電影歌曲的演出外，還有皇后合唱團和亞當藍伯特合體表演，但目前尚未得知他們將在奧斯卡表演哪首歌曲。

《波希米亞狂想曲》入圍第91屆奧斯卡最佳影片、男主角、混音、剪輯、音效剪輯，得獎呼聲最高的莫過於男主角雷米馬利克（Rami Malek）。

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第91屆奧斯卡, 奧斯卡, 波希米亞狂想曲, 皇后合唱團, Queen, 亞當藍伯特, Adam Lambert

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