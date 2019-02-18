「洛基會繼續製造更多麻煩」　獨立影集終於有新進度！

▲湯姆希德斯頓。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼將推出線上影音平台Disney+，「洛基」一角將會有自己的獨立影集，講述這位超人氣的惡作劇之神更多故事，近來此計畫有了新進度，喜劇動畫《瑞克和莫蒂》編劇之一的Michael Waldron將擔任試播集的編劇和執行製片。

湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）自2011年的《雷神索爾》開始飾演洛基，接連出現在《雷神索爾》系列、《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟：無限之戰》，也將回歸影集主演洛基，但該角色已經在《復仇者聯盟：無限之戰》中領便當，影集劇情會如何安排可是令粉絲相當好奇。

▲洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》領便當。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



湯姆希德斯頓先前也回應會繼續描述更多洛基的故事，製造更多麻煩，請大家好好期待。據《THR》報導，劇情將敘述洛基出現在人類的歷史事件中，但民眾並不知道和他有關，悄悄地發揮影響力。對此，漫威並沒有回應證實。

Michael Waldron擔下試播集編劇和執行製片的重任，除了《瑞克和莫蒂》，他也負責Starz影集《Heels》的試播，也負責派拉蒙影業名為《Florida Man》的計畫。目前洛基影集的集數、播出時間等資訊皆尚未公布。