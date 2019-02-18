看不到小丑和小丑女了！　這對「高人氣CP」獨立電影喊卡

▲小丑和小丑女受到粉絲喜愛。（圖／《自殺突擊隊》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《自殺突擊隊》2016年推出後票房雖好，評價卻不如預期，但一度傳出人氣角色小丑和小丑女（The Joker＆Harley Quinn）將會推出獨立電影，現在看來似乎石沉大海，近來便有外媒指出，期待的觀眾可能看不到這2個角色合體了。

由傑瑞德雷托（Jared Leto）飾演的小丑在《自殺突擊隊》的戲份較少，當時引起粉絲不滿，尤其和瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的小丑女互動刪去不少。去年傳出Glenn Ficarra和John Requa將擔任《The Joker＆Harley Quinn》的編劇和導演，他們還透露劇本已經完成，只是在等待華納影業放行，沒想到現在不了了之。

▲小丑和小丑女在《自殺突擊隊》。（圖／《自殺突擊隊》劇照）



據《Forbes》報導，本片和傑瑞德雷托主演的小丑獨立電影已經被擱置，未來是否會重新啟動計畫，仍有很大的變數，但短期內看來是不可能發生。

傑瑞德雷托目前正在拍攝索尼影業的《莫比亞斯》（Morbius），該角色為蜘蛛人相當知名的反派角色。瑪格羅比則在《猛禽小隊》回歸扮演小丑女，據傳她也不會出現在《自殺突擊隊2》中。至於最新一部小丑電影《Joker》則由瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，但本片和DC電影宇宙沒有關係。