ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看不到小丑和小丑女了！　這對「高人氣CP」獨立電影喊卡

《自殺突擊隊》未曝光劇照透露「小丑情侶」間的糾葛愛戀。（圖／翻攝自網路）

▲小丑和小丑女受到粉絲喜愛。（圖／《自殺突擊隊》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《自殺突擊隊》2016年推出後票房雖好，評價卻不如預期，但一度傳出人氣角色小丑和小丑女（The Joker＆Harley Quinn）將會推出獨立電影，現在看來似乎石沉大海，近來便有外媒指出，期待的觀眾可能看不到這2個角色合體了。

由傑瑞德雷托（Jared Leto）飾演的小丑在《自殺突擊隊》的戲份較少，當時引起粉絲不滿，尤其和瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的小丑女互動刪去不少。去年傳出Glenn Ficarra和John Requa將擔任《The Joker＆Harley Quinn》的編劇和導演，他們還透露劇本已經完成，只是在等待華納影業放行，沒想到現在不了了之。

小丑和小丑女了。（圖／《自殺突擊隊》劇照）

▲小丑和小丑女在《自殺突擊隊》。（圖／《自殺突擊隊》劇照）

據《Forbes》報導，本片和傑瑞德雷托主演的小丑獨立電影已經被擱置，未來是否會重新啟動計畫，仍有很大的變數，但短期內看來是不可能發生。

傑瑞德雷托目前正在拍攝索尼影業的《莫比亞斯》（Morbius），該角色為蜘蛛人相當知名的反派角色。瑪格羅比則在《猛禽小隊》回歸扮演小丑女，據傳她也不會出現在《自殺突擊隊2》中。至於最新一部小丑電影《Joker》則由瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，但本片和DC電影宇宙沒有關係。

推薦閱讀

「厲陰宅宇宙」公仔曝光！　鬼修女、歪頭男網友搶著要

「這是對電影人的侮辱」　李安和多名大導抗議奧斯卡

《怪獸》第3集「比前2集加起來更浩大」　延後開拍原因曝光！

《暮光之城》10年挑戰！貝拉重逢狼人雅各「都有穩交女友」

《哈利波特》遲早會重啟！　丹尼爾：我確定會有別的版本

《性愛自修室》劇評：這才是我們需要的性教育

奧斯卡救收視！4獎項廣告時間頒發　省去「90秒走上台」

《玩命關頭》韓哥的死有玄機？　外傳編劇「幫反派洗白」

《金牌特務》前傳卡司超狂！　一字排開驚見「漫威版快銀」

「洛基會繼續製造更多麻煩」　獨立影集終於有新進度！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

唐綺陽運勢／巨蟹「尷尬的桃花」　2星座感情順有優質對象

《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小丑, 小丑女, DC

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 一生必看一次！　百老匯經典音樂劇《獅子王》7月台北演出
  2. 《RUN新聞》台中特企！揭露「本土天團」玖壹壹私密生活！
  3. 帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「國際影后」
  4. 7歲哈珀短髮時尚！　比老爸貝克漢和帥哥哥們還搶鏡
  5. 呂珍九開外掛強大演技！《成為王的男人》收視超越《金秘書》
  6. 謝盈萱人前風光...　過年「勉強包出1200給媽」慚愧覺不孝
  7. 看不到小丑和小丑女了！　這對「高人氣CP」獨立電影喊卡
  8. 卸貨2個月！隋棠「穿這樣」上班　一坐下「112CM激細美腿」全露
  9. 阿喜緊身上衣「豐滿胸型全露！」　背帶卡中間「邪惡視角」網全歪樓
  10. 曾國城摳到出名？　身邊人「我眼中的他」幫平反

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366