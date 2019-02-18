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粉絲苦等！第25部007再延後上映　4要角確定回歸

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。（圖／007電影劇照）

▲丹尼爾克雷格主演最後一部007電影。（圖／007電影劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

第25部007電影是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆士龐德，沒想到風波不斷，近來宣布再度延後上映日，不過也有好消息，找來Scott Z. Burns修改劇本，總算有了新進度。

米高梅6個月前宣布本片要在3月開拍，2020年2月14日上映，但最新消息指出，又要延後到2020年4月8日，原因就是劇本幾個部分要修改甚至重寫。

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007電影。（圖／007電影劇照）

▲（左上順時針）蕾雅瑟杜、班維蕭、雷夫范恩斯、娜歐蜜哈瑞斯回歸。（圖／007電影劇照）

接下這重責大任的便是Scott Z. Burns，他目前已經在倫敦投入工作，被譽為好萊塢「劇本醫生」的他，過去有不少電影經過他的巧手而獲得好評，包括《瞞天過海2：長驅直入》、《神鬼認證：最後通牒》、《寡婦》、《星際大戰外傳：俠盜一號》等。

本片原先陷入找不到導演的窘境，丹尼鮑伊（Danny Boyle）退出執導後，確定由《無境之獸》的凱瑞福永（Cary Fukunaga）接替。蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、娜歐蜜哈瑞斯（Naomie Harris）、班維蕭（Ben Whishaw）都會回歸演出。

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007, 詹姆士龐德, Scott Z. Burns

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