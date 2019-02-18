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「厲陰宅宇宙」公仔曝光！　鬼修女、歪頭男網友搶著要

「厲陰宅宇宙」鬼修女、歪頭男公仔。（圖／翻攝自FakeEyes22推特）

▲鬼修女和歪頭男公仔。（圖／翻攝自FakeEyes22推特

記者許瑞麟／綜合報導

《厲陰宅》電影宇宙深受觀眾喜愛，票房一部比一部高，現在也有了自己的角色玩具公仔，該系列的幕後推手溫子仁（James Wan）便在推特分享了「鬼修女」和「歪頭男」（The Crooked Man）的公仔，讓不少網友直呼想要收藏。

上周末紐約舉辦了2019玩具展，展出了大量的新玩具，可以一窺即將上映電影的角色服裝，像是漫威、星際大戰等，國家娛樂收藏品協會（NECA）便展示了《厲陰宅》電影宇宙的一系列玩具，可以看到「鬼修女」瓦拉克頂著招牌的猙獰表情，歪頭男則是擁有瘦長的身軀，一身紅色裝扮，手上拿著雨傘，腳下放著曾出現在電影裡的跑馬燈玩具。

《厲陰宅2》歪頭男也有獨立電影！（圖／《厲陰宅2》劇照）

▲鬼修女和歪頭男都出現在《厲陰宅2》。（圖／《厲陰宅2》劇照）

鬼修女首次出現在《厲陰宅2》，2018年發展出自己的獨立電影《鬼修女》，在全球創下3.6億美元的票房佳績；歪頭男也出現在《厲陰宅2》中，接下來也會有自己的獨立電影。

溫子仁看到公仔後，也忍不住興奮直呼，「哇！鬼修女和歪頭男的玩具，厲陰宅宇宙的收藏系列，我要加入！希望也可以看到華倫夫婦的公仔！」

接下來《安娜貝爾》第3集將在7月3日上映，由Gary Dauberman執導。《厲陰宅》第3集預計於2020年9月11日上映，但導演不再是溫子仁，而是Michael Chaves。

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關鍵字

厲陰宅, 鬼修女, The Nun, 歪頭男, The Crooked Man

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