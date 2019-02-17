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Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣巨星Rain於2017年娶回美嬌娘金泰希，兩人婚後誕下一女，女方為了照顧家庭，漸漸減少亮相螢光幕的工作，他則是努力打拼事業，專注推出音樂、電影等作品。Rain結婚後生活美滿，卻格外低調，16日出演節目《認識的哥哥》不免被逼問老婆近況，他才首度向觀眾解釋提起老婆話題漸漸減少的原因，「因為我愛她，想要更珍惜她。 

▲▼Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼Rain上節目前，希望不要提到關於老婆的話題，姜虎東假裝生氣拍桌：「你這樣不行！」（圖／翻攝自JTBC）

▲▼Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！。（圖／翻攝自JTBC）

Rain自結婚後，幾乎不在螢光幕前主動提到老婆，就連16日出演《認識的哥哥》，他也向節目組表示「希望不要提到『那位』」，甚至刻意把婚戒摘掉，令姜虎東當場拍桌、佯裝生氣指Rain想裝未婚男：「你這樣做人不行！」

▲▼金希澈發現Rain甚至連婚戒都摘了。（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈發現Rain甚至連婚戒都摘了。（圖／翻攝自JTBC）

從未解釋原因的他，16日首度說出真心話，「就算我小心翼翼地說出來，最後還是有可能變成箭射回來，我想把工作與家庭的界線明確分清楚，因為我愛她，所以想要更珍惜（她）。」

▲▼Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！。（圖／翻攝自JTBC）

▲Rain避開老婆金泰希的話題，是因為想要珍惜女方。（圖／翻攝自JTBC）

事實上，他2年前也曾出演過《認識的哥哥》，當時僅表示是來宣傳新歌，沒想到節目播岀後，他立刻發表結婚宣言，令7位主持人傻眼，金希澈附和表示「你騙了我們7個人」，對此，他當天也在節目上正式向主持人致歉，並解釋「因為（求婚）要徹徹底底的隱密進行」。

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