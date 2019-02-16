ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？

記者吳睿慈／台北報導

南韓美男歌手金在中相隔1年多，他16日帶著「J Party」Showcase來到台灣與粉絲見面，吸引2400人到場支持，活動上，他上半部以輕鬆訪談的方式介紹近況，抽出多位粉絲上台與他互動，贈送親筆簽名禮物，下半部搖身一變成為演唱會派對，他帶來快歌《9+1#》開場，歌迷隨著節奏搖擺螢光棒，氣氛歡愉。

▲▼金在中。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲▼金在中相隔1年多來台。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲▼金在中相隔1年多來台。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

「J Party」下半部活動以眼唱會的方式展開，金在中穿著豹紋外套登場，外套順肩滑下，露出結實的肩膀、微微露出胸膛，讓歌迷大飽眼福。不過，開場唱了幾首後，他不滿意台下粉絲的表現，「我身後沒有樂團，感覺有點空虛，所以你們應該要更熱情（填滿舞台）。」當場要求重唱一次《Kiss B》，台下粉絲果然high起來，應援變大聲、嗨跳整場，他才滿意地表示：「那為何剛剛我唱歌的時候這麼小聲呢？」

▲▼金在中。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲金在中不滿意粉絲表現，重唱一次《kiss B》炒熱氣氛。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

一連帶來《9+1#》、《Rotten love》、《Kiss B》、《Mine》等歌曲，最後以《守護你》結束小型演唱會。另外，金在中在接受台灣媒體訪問時，也透露接下來的計劃，他將在4月11日推出專輯《flawless love》，專輯包含很多的曲風，他自信滿滿地表示：「我正在準備挑戰意識強烈的專輯，請期待吧！」金在中離台班機不公開。

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

推薦閱讀

維基身高體重有誤！　金在中實測結果⋯瞬間少5kg震驚全場

「宋仲基婚變」八卦傳4天！　宋慧喬首曝近況⋯笑得很燦爛

三胞胎近況公開！萬歲蓋眉平劉海　粉絲冒愛心：想你們

暗戀她多年！李鍾碩直球進攻姊姊　《羅曼史》逼哭職業婦女

「宇宙」燦熙是天然美男！11歲舊照出土　無辜大眼融化全場

泰民要去哪？直播還沒結束⋯他跳出隊伍　下秒被抓包偷溜

Irene絕世美顏沒在騙！「零瑕疵素顏」網驚艷：卸妝更清純

李起光入伍前最後道別！3／30台灣開唱　搶票日公佈

世勳真的在餐廳打工　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過

勝利終出面！90度鞠躬道歉：我很後悔　粉絲看到這幕哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

許維恩大姊43歲變這樣！　比基尼「0修圖」全身照…網看傻：太誇張

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

歐陽娜娜突被大叔cue拉琴！　「完全沒準備」慌張...一上台震撼全場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金在中

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《女兵》班長脫了！罕見細肩帶曬事業線　唱跳一彎腰..全尖叫
  2. 放火情人節宣布「給女友驚喜！」　信義區廣告牌告白：希望她喜歡
  3. 專訪／「他沒把江直樹搞砸」　陪王大陸走過爆紅、解約！陳玉珊心疼：他很善良
  4. 台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？
  5. 邵雨薇透膚紅洋裝飄仙味！　泛淚唱《記得》一出場全尖叫
  6. Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯
  7. 本土樂團批韓國瑜低俗　吳宗憲：可以給祝福就不要詛咒
  8. 房思瑜練深蹲「胖10KG看起來更瘦」！腰腹臀黃金比例辣翻
  9. 快訊／《帝國毀滅》布魯諾甘斯結腸癌病逝！　享壽77歲
  10. 勝利終出面！90度鞠躬道歉：我很後悔　粉絲看到這幕哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366