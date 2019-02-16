台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？

記者吳睿慈／台北報導

南韓美男歌手金在中相隔1年多，他16日帶著「J Party」Showcase來到台灣與粉絲見面，吸引2400人到場支持，活動上，他上半部以輕鬆訪談的方式介紹近況，抽出多位粉絲上台與他互動，贈送親筆簽名禮物，下半部搖身一變成為演唱會派對，他帶來快歌《9+1#》開場，歌迷隨著節奏搖擺螢光棒，氣氛歡愉。

▲▼金在中相隔1年多來台。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）



「J Party」下半部活動以眼唱會的方式展開，金在中穿著豹紋外套登場，外套順肩滑下，露出結實的肩膀、微微露出胸膛，讓歌迷大飽眼福。不過，開場唱了幾首後，他不滿意台下粉絲的表現，「我身後沒有樂團，感覺有點空虛，所以你們應該要更熱情（填滿舞台）。」當場要求重唱一次《Kiss B》，台下粉絲果然high起來，應援變大聲、嗨跳整場，他才滿意地表示：「那為何剛剛我唱歌的時候這麼小聲呢？」

▲金在中不滿意粉絲表現，重唱一次《kiss B》炒熱氣氛。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）



一連帶來《9+1#》、《Rotten love》、《Kiss B》、《Mine》等歌曲，最後以《守護你》結束小型演唱會。另外，金在中在接受台灣媒體訪問時，也透露接下來的計劃，他將在4月11日推出專輯《flawless love》，專輯包含很多的曲風，他自信滿滿地表示：「我正在準備挑戰意識強烈的專輯，請期待吧！」金在中離台班機不公開。