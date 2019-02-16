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維基身高體重有誤！　金在中實測結果⋯瞬間少5kg震驚全場

記者吳睿慈／台北報導

南韓美男子偶像金在中日前歡慶33歲生日，相隔1年多再度訪台，他16日在天母體育館舉辦Showcase，親切地用中文打招呼：「你們好嗎？隔了1年才來很抱歉。」他向粉絲分享近日主要在日、韓活動。出道15年，他難得在活動上一一破解維基百科上的資料，親口公開身高、體重，測量出來的結果卻讓他驚訝到倒抽一口氣。

▲▼金在中在台補慶生。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲▼金在中在台補慶生。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲▼金在中。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

金在中16日在天母體育館舉辦Showcase，主辦推出慶生蛋糕，但他誠實表示「現在越來越討厭年紀變大」，透露自己內心年齡停留在24歲，他不忘調侃粉絲：「你們也是跟我一起年紀越來越大，不是只有我變老喔！」主持人機靈回應「台下都是18歲的人」，全場舉手表示自己是18歲，讓他笑得大喊：「你們在騙人！」

▲▼金在中。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

▲金在中現場量身高體重。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）

活動第一環節為驗證維基百科資料，大螢幕寫著「金在中身高180cm、體重63kg」，他卻猶豫了一下，自嘲：「我應該是178、9公分，隨著年紀越大，腰越來越彎，看起來也變矮了。」他加碼自曝昨天在飯店量體重，體重直飆到67、68kg，不過，他現場站上體重計測量，結果卻讓他驚訝到大喊「哇」，足足瘦了5公斤，數字顯示62.8kg，讓他興奮表示：「我真的瘦了！」主持人一旁附和喊著：「所以要常來台灣，來台灣長高又變瘦。」

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