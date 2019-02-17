獨家專訪／「花美男新人團」初見粉絲狂抖　憶Kai暖行：很幸福

記者吳睿慈／專訪

南韓「花美男新人團」Newkidd由6位平均19.5歲的大男孩所組成，隊長真權、尹珉、池韓率、輝、崔智眼、又澈2018年7月帶著歌曲《Boy Boy Boy》初亮相，6人長相清新可愛，被譽為讓粉絲陷入初戀的男孩。從亮相至今差不多半年，他們首度接受海外媒體專訪，向《ETtoday》分享推出新歌以來跑行程的點滴，難忘第一次見粉絲的激動。

▲Newkidd由6位平均19.5歲的大男孩所組成。（圖／J-Flo Entertainment提供）



由真權擔任Newkidd隊長，雖不是團隊裡年紀最大的哥哥，但是成員心中，他是個體貼、善解人意的隊長，5位成員異口同聲贊同「他很有責任感，又會照顧隊員」，輝認證他是隊內心胸最寬大的成員。擔下隊內領導人的責任，真權也在心裡將EXO Suho視為演藝圈內學習的楷模，「像Suho前輩般帶著團體前進，我的目標也是讓NewKidd變成更好的團體，為此正在努力中。」

▲Newkidd真權是隊內隊長。（圖／J-Flo Entertainment提供）



▲Newkidd尹珉第一次見粉絲其實很緊張狂發抖。（圖／J-Flo Entertainment提供）



團體組成以來，他們消化許多不同的行程，尹珉回憶第一次見到粉絲的時候，「我真的很緊張，全身都在抖。」池韓率難忘Newkidd第一次舉辦的粉絲簽名會：「那也是我第一次以Newkidd身份出席的簽名會，對我來說意義非凡。」輝也分享著首次拍攝MV的心得，能夠穿上各式各樣的服裝，開心地渡過拍攝的行程，「當要MV公開那天，能夠分享給粉絲看，我同樣也感到很激動又心動。」

▲Newkidd輝。（圖／J-Flo Entertainment提供）



身為新人團體，成員心目中各自有尊敬的前輩，尹珉擔任領舞職位，很崇拜EXO成員Kai，時常搜尋對方的影片來看，把Kai當作目標，他透露Kai很照顧後輩，曾經給他一些跳舞的建議，每次想起來都覺得幸福。

▲Newkidd池韓率視泰民為學習對象。（圖／J-Flo Entertainment提供）



人氣成員池韓率曾是SM練習生，他將SHINee泰民視為典範，泰民出道初期雖是在團體內以「舞蹈擔當」廣為人知，但時間久了，也能擔任主唱的位置，付出比別人多一倍的努力，才獲得如今的成就，「前輩真的有很多地方可以學習，因此是我的楷模。」

▲崔智眼希望在2019年的頒獎典禮帶來Newkidd的表演。（圖／J-Flo Entertainment提供）



談起2019年新計畫，隊長真權預告：「Newkidd今年將完整體出道，以拿下新人獎為目標。」希望讓更多人認識Newkidd，池韓率也想帶著團體的專場演唱會或見面會，到訪更多國家，與世界告地的粉絲見面。最後，他們透過《ETtoday》專訪，率先向台灣粉絲問好：「我們會去台灣見你們的，請等等我們。」