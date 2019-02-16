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世勳真的在餐廳打工　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星世勳是團體EXO成員之一，他2018年首度嘗試出演推理綜藝《Busted！明星來解謎》（犯人就是你），結識演員柳演錫，男方近日參與真人秀《Coffee Friends》，他受邀成為新一任打工生，戴上洗碗專屬的粉紅色手套，忙碌之餘，他還會賣橘子、點餐、逗客人開心，堪稱萬用打工仔。

▲▼世勳真的在餐廳打工！　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼世勳被封為歷屆最細心的打工生。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼世勳真的在餐廳打工！　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼世勳真的在餐廳打工！　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

繼東方神起允浩、大廚白種元等人擔任打工生後，世勳成為《Coffee Friends》新一任的「老么」接單人，他露出純真笑容邊喊「很好很好」，接下洗碗的粉紅色手套，並從摘橘子、剝橘子開始做起，而他被也讚為歷屆以來最細心的工作人員，橘子的白絲剝得乾乾淨淨，洗碗也是再三確認小細節，連盤子上的凹槽都不放過，若有沒洗乾淨便會重洗一次。

▲▼世勳真的在餐廳打工！　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼世勳連賣橘子都很完美。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼世勳真的在餐廳打工！　「歷屆細心洗碗SOP」連凹槽都不放過（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不僅如此，當他走出洗碗間時，主動陪客人聊天，向女客人撒嬌「下次還要再來喔」，逗得女生花枝亂顫，甚至連賣橘子的業績都很好，趁著送客人離開店裡的期間，馬上推銷「新產品」環保袋裝橘子，堪稱「萬用打工仔」。《Coffee Friends》每週六12點在愛奇藝台灣站播岀。

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