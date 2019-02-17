李興文24歲長子曬「整罐大麻」！　他揭「事發前」2徵兆：兒子愛現

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演員李興文以「報告班長」剛正形象深植人心，卻在2018年底爆出24歲的長子李堉睿在Instagram上秀出一整瓶大麻，還分享抽大麻的好處，稱自己在作業時都把這些當成營養劑，他形容當時心情「差點被搞瘋」。

▲李興文。（圖／記者李鍾泉攝）

李堉睿2018年底在IG上曬出一個玻璃瓶，裡面裝著一些疑似乾草類的物品，他在片中介紹：「這是THC（四氫大麻酚）它就是不同的化學式，功效是一樣的，至少對我的身體來說，你們應該試試看！」對此，李興文回應，已經詢問過兒子，該瓶子裡的並非真的大麻，他轉述李堉睿說法，只是想要測試大家的反應，看看大家會不會信以為真。

據《蘋果日報》報導，李興文說當時知道兒子的舉動後氣到抓狂，但也算是上了一課，他回憶在「事發」前，因為自己工作忙碌，加上和兒子價值觀有落差，親子間是處於冷戰階段，兒子想獲得關注卻走偏門，不過幸好父子倆都知道自我反省，促膝長談相互了解，他說：「天下沒有不好的孩子，只有偷懶諉過，不會教的父母。」

在事發後，李興文說兒子為了贖罪，主動跟著他去佛寺懺悔贖罪，甚至連過年圍爐也因為覺得愧疚、沒有臉見家族長輩，選擇避開過年圍爐。他回顧去年底的荒唐事，強調兒子只是愛現、想吸引大人注意，並沒有真的吸食大麻。

出身軍人家庭的李興文與妻子陳淑惠結婚25年育有2子，24歲的李堉睿高三赴美念書，已經畢業返台，經過去年底的事件後，徹底反省並考上某大學的在職碩士班，專攻電影導演，也離開家到南部打工，而小兒子李畊宏目前仍在美國求學。