林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

娛樂中心／綜合報導

金曲歌王林俊傑近期在台北小巨蛋開唱，出道16年的他事業早已經爬到顛峰，唯獨感情雖然緋聞不斷，卻始終沒有著落。他回憶學生時期自己並不受女孩子喜歡，但走紅後，各種豔遇卻找上門，甚至有歌迷半夜敲房門要獻身。

▲林俊傑曾遇過歌迷主動敲門獻身，也曾遇過夜店妹趁合照偷親他並PO網。（圖／翻攝自林俊傑IG）

據《壹週刊》報導，林俊傑說小時候自己是很沒有自信的，曾經有老師給他的評語是：「應該要多交朋友。」當年的他覺得自己笨、醜，不受女生喜歡，也曾被同學們指指點點，一直到高中開始寫歌，有人支持了，把音樂當作武器，他逐漸擺脫不自信。

走紅後，外界關注的不再僅僅是林俊傑在音樂上的表現，私生活也得被一一檢視，桃花運很旺的他，緋聞對象從女團成員、女模、女星到圈外女大生等，女伴彷彿沒斷過，很難想像這樣的他曾經是不受女生青睞。

▲林俊傑（左）說在高中以前，自己笨、醜又不被女生喜歡，但走紅後各種好壞豔遇都找上門。（圖／翻攝自林俊傑微博）

林俊傑透露曾遇過歌迷半夜敲門主動要獻身，在夜店也曾碰到女生要求合照，趁著快門按下的瞬間，對方竟然嘴也跟著親上來，事後更PO上網，還有一次是有剛認識的女生，邀了一大票朋友跟他見面，講沒幾句話，對方手卻勾了上來，這些舉動看在外人眼裡、流傳開來之後，讓他百口莫辯。

林俊傑說：「做這動作，是很喜歡我嗎？不是啊，她只是想炫耀跟林俊傑很熟。」因為這些經歷，他坦言：「有段時間我很討厭女性，覺得女人怎麼這麼賤？」對自己也很生氣，氣自己為什麼別人要電話就給，要幹嘛就幹嘛，他自省那段期間，「我不在乎自己發生什麼事，也在乎對方發生什麼事，很沒有責任感。」

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