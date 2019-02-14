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理科先生「情人節禮物送這個」　理科太太臉僵：根本你自己要的

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber「理科太太」是2018年走紅速度最快的影片創作者，隨著她的走紅，「理科家人們」也隨之受到網友矚目，其中屬理科先生最受粉絲歡迎。理科先生據太太的說法，中文只有5歲程度，在家庭裡的角色是「抖M屬性（被虐）」，14日正值情人節，「抖M」的理科先生決定反撲！

▲▼理科先生情人節送模型。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科先生情人節影片。（圖／翻攝自理科太太臉書）

理科先生難得沒跟老婆一起開場，搬出一堆報章雜誌，目的是要做防身用的盔甲，他裝備好自己後終於開始切入主題，開始講正事之前還不忘要女性網友先暫時不要看影片，「這部分只給男生看。」

▲▼理科先生情人節送模型。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科先生情人節影片。（圖／翻攝自理科太太臉書）

原來他是要抱怨情人節是「世界上最討厭的節日」，另一半總是期待可以收到些驚喜，卻從不說出口，「所以有很大的機率，你會做錯事。」因此為了避免另一半暴走失手，理科先生才穿戴好盔甲後，帶著情人節禮物走到老婆身旁，出發前不忘告訴網友：「這是影片證據，要是我發生任何事，把這個給警察看！」

▲▼理科先生情人節送模型。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲▼理科先生情人節送模型。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲▼理科先生情人節送模型。（圖／翻攝自理科太太臉書）

果然一靠近，理科太太敏感雷達立刻開起：「你知道我現在穿睡衣對吧？這會是我們的情人節影片嗎？」再加上素顏，理科太太已經燃起一把火，拆開用報紙包裝的禮物後，直接定格臉僵：「這是給我還是根本你自己要的。」不過理科先生解釋，知道老婆最喜歡潔西卡瓊斯這個角色，所以特別買了模型當情人節禮物，收到模型雖然無奈，但看在老公有考慮到喜好，她還是欣然接受！

 

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