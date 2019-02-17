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《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

記者李玟儀／綜合報導

歌手李杰宇自《超級星光大道》出道，曾和周定緯、林維哲組成團體「SIGMA」，在2012年8月因個人生涯規劃退出，退伍後與華研合約終止。這幾年來，他在演藝圈中載浮載沉，2015年動念赴美留學，近期學成更成為Google公司的新鮮人。

▲▼李杰宇被Google公司錄取。（圖／翻攝自李杰宇臉書）

▲李杰宇被Google公司錄取。（圖／翻攝自李杰宇臉書）

李杰宇近日曬出E-mail內容截圖，是一封來自Google的錄取信，他激動且興奮地與一路走來相伴左右的粉絲分享，「有時候很多事在還沒發生之前，是無法想像的，但只要下定決心開始做它，就有達成的可能性！」

出生自宜蘭的李杰宇高中就讀羅東高中的數理實驗班，大學考上清華大學電機工程系，是名副其實的學霸高材生，可惜在演藝圈發展始終缺少大放異彩的機會，因此2015年有了留學的念頭，經過2年的準備順利成行。

▲▼李杰宇被Google公司錄取。（圖／翻攝自李杰宇臉書）

▲李杰宇被Google公司錄取。（圖／翻攝自李杰宇臉書）

李杰宇回顧過去的日子，有感而發：「從大學差點被退學，到收到Google offer，這10年真的經歷了好多好多。」下定決心勇敢追夢的他，如今成為近來最夯的「斜槓青年」，站上世界級的舞台準備一展長才，他期許未來能創造科技與人文、藝術的碰撞，「一路上要感謝的人太多太多，就感謝天吧！」

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李杰宇, 超級星光大道, 星光5班, google

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