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剛說《角頭3》古天樂、孫紅雷確定出演　爆「大反轉」經紀人打臉

娛樂中心／綜合報導

電影《角頭2：王者再起》2018年奪下國片票房亞軍，監製張威縯16日突公開《角頭3》故事大綱及演員，除了原班人馬之外，還出現古天樂、孫紅雷、陳偉霆的大名，豪華陣容讓粉絲、演員都很期待，不過古天樂的經紀人卻一頭霧水表示：「不是屬實。」

▲▼《角頭3》監製才說古天樂、孫紅雷參與演出，卻遭雙雙否認。（圖／翻攝自古天樂、孫紅雷微博）

▲《角頭3》監製才說古天樂、孫紅雷參與演出，卻遭雙雙否認。（圖／翻攝自古天樂、孫紅雷微博）

張威縯在個人臉書上宣布《角頭3》成形，公開演員表和大綱，沒想到演員表中驚喜出現古天樂、孫紅雷、陳偉霆等香港及大陸大咖演員，還有天團玖壹壹成員春風都將參與演出，張威縯興奮地說：「台灣角頭文化、香港太陽城娛樂一起打天下！……自稱是台灣電影人們，我跟你們拼一下！《角頭3》絕對不會拿文化部半毛錢。」

▲張威縯近日在個人臉書透露《角頭3》演員陣容。（圖／記者季相儒攝）

只是據《三立新聞》報導，古天樂的經紀人似乎一頭霧水，僅表示：「不是屬實。」也沒有回應是否後續有合作機會，而孫紅雷的經紀人則表示：「我這邊沒有收到過這個項目書。」至於未來有無合作可能，孫的經紀人回應：「要看項目，看劇本了。」

對此，《角頭》劇組回應《ETtoday星光雲》記者，「我們公佈企劃案是為了告訴大家，我們《角頭3》規劃，《角頭》IP化會成為系列，推出一系列的影視作品，不會只侷限在台灣，會多方接觸中港台的演員，更會將拍攝場景移到海外。希望能堆動與國際間的合作，也希望能引起國內外觀眾、平台及演員的關注。我們同時也期許能夠將作品做的更好更完整，製造更多的話題，讓觀眾能看到不一樣的作品。」

據悉，演員仍在洽談中，尚未正式公布。

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關鍵字

角頭, 角頭3, 孫紅雷, 陳偉霆, 古天樂

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