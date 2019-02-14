江宏傑「11歲一見鍾情」福原愛！　「台式樸實求婚」浪漫收服

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桌球國手江宏傑和福原愛在2016年結婚，目前有一個女兒小小愛，老婆肚子裡還有一個男寶寶。夫妻倆同是桌球好手，身分本身已經很特別，而且又是跨國戀，戀情從一開始就備受矚目，他回憶第一次邂逅小愛的過程，笑稱：「看起來總是兇巴巴的。」雖然這麼評價對方，卻無法否認第一眼就被吸引了。

▲小學5年級是江宏傑、福原愛第一次相識。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

據《ELLE》雜誌報導，江宏傑和福原愛第一次相遇，是在東亞少年運動會，那時兩人大概才國小5年級，他形容對方：「看起來總是兇巴巴的，而且頭髮梳得好緊好高喔，感覺就是一個不好親近的人。」而福原愛則說那時候的江宏傑「戴著眼鏡長得瘦瘦高高的。」

直到有一天江宏傑鼓足勇氣邁出友誼的第一步，那時在泰國比賽，選手們都在大會指定餐廳用餐，他一看到小愛現身，上前搭話：「妳現在要去吃飯，還是要去球場？」果不其然福原愛還是兇巴巴地回話：「我現在肚子很餓，要去吃飯！」透過第一次的交流，他發現其實小愛不是兇而是直爽。

▲江宏傑、福原愛以結婚為前提交往。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

有了開頭，江宏傑趁勝追擊，加福原愛臉書好友，當時小愛正面臨腰傷需要多休息，正巧有比較多的時間滑手機，答應了江宏傑的臉書邀請，兩人就這樣緣分展開，漸漸成為對方生命中不可或缺的一部份，2015年時以結婚為前提展開交往。

從交往要邁入婚姻，江宏傑的求婚方式走樸實浪漫，某天帶著小愛去參觀他買的新房，「房子是透天厝，所以我就帶她從樓上五樓、四樓、三樓…一層一層慢慢走下來，然後走到一樓廚房的中島。我知道她很喜歡煮菜，所以就在那裡把房子的鑰匙交給她，告訴她，我希望她可以成為這個家的女主人。」鑰匙就是求婚信物。

▲江宏傑給足福原愛安全感，兩人將迎來二寶。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

江宏傑透露其實求婚當時，福原愛什麼都沒說，只是傻在原地，後來兩人閒聊一陣一起離開，他說：「我想既然她沒有拒絕我，那應該就是OK了吧！」而這一次福原愛面對人生新頁章，不像之前被告白選擇消失兩個星期，或許就是給江宏傑的答案了。