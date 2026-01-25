1月25日星座運勢／魔羯放下牽掛！ 雙子挖掘新收益
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：保持集中專注
感情：對自己有信心
財運：長輩提供金援
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：射手
雙子座 ♊
工作：得到主管信賴
感情：聽取家人建議
財運：挖掘不同收益
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：放下一切得失
感情：掠取佳人芳心
財運：平衡投資支出
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：放下心中牽掛
感情：想要調整相處
財運：容易達成所願
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座 Taurus ♉
工作：全面制定計劃
感情：互相傾聽成長
財運：發現投資管道
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：善於加強溝通
感情：完成親友期待
財運：好財運多在外
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：加強提高效能
感情：細心溫馨舒適
財運：運用智慧理財
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：受到老闆重視
感情：獲得情人讚賞
財運：得財見好就收
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：主管充分信賴
感情：悠然歡樂相聚
財運：財務細水長流
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：可以輕鬆進行
感情：兩人皆大歡喜
財運：清點畢生積蓄
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：處女
獅子座 ♌
工作：放下心中執著
感情：共同享受甜蜜
財運：留意市場動態
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：虛心面對檢討
感情：進行相親安排
財運：創意資金增加
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：金牛
