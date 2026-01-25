ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

霍諾德爬象山被捕獲
霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」
瑀熙「挺孕肚」穿比基尼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林俊逸 曾國城 歐弟 霍諾德 王心凌 Lulu 陳漢典 張震

61歲裘海正嫁養豬大戶30年　罕見公開「私密床照」真實近況曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」紅遍全台的歌壇玉女裘海正，1996年正值演藝事業巔峰之際，毅然嫁給嘉義「豬肉王子」馬文鴻，隨後淡出螢光幕回歸家庭。日前適逢兩人結婚30週年，裘海正罕見在社群平台發聲，透露這場「珍珠婚」背後的真實生活，雖然沒有驚喜禮物與大餐，但她感性表示：「盯著身旁愛了大半輩子男人的臉，心裡就覺得值了。」

▲▼裘海正結婚30週年。（圖／翻攝裘海正臉書）

▲裘海正與老公結婚30週年。（圖／翻攝裘海正臉書）

裘海正坦承，這場30週年的紀念日過得平淡而安靜，沒有外界想像的奢華慶祝，反倒呈現一種「平靜的美」。她形容早晨起床看著丈夫的臉，那種陪伴多年的踏實感，讓她幸福直喊「連喝水都甘甜」，隨後更深情告白「Love you forever」，並附上兩匹馬的貼圖（象徵老公馬文鴻），而她還PO出躺在床上與老公的合照，背後則是兩人當年婚紗照，相當甜蜜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼裘海正結婚30週年。（圖／翻攝裘海正臉書）

▲裘海正近年過著深居簡出的生活。（圖／翻攝裘海正臉書）

事實上，裘海正當年淡出歌壇後曾一度因產後身材走樣，陷入心情低潮，甚至害怕他人目光，是丈夫馬文鴻始終如一的包容與支持，才讓她找回自信。如今步入婚姻第30個年頭，裘海正選擇用最樸實的方式告白，展現了洗盡鉛華後的幸福模樣，貼文一出，引發網友祝福：「這才是真正的愛情」、「當年的女神選對人了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

裘海正

推薦閱讀

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

1小時前

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

13小時前

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

4小時前

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

3小時前

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

54分鐘前

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

29分鐘前

直擊／終於等到你！霍諾德「招牌紅T恤」現身台北101　微笑揮手：準備好了

直擊／終於等到你！霍諾德「招牌紅T恤」現身台北101　微笑揮手：準備好了

2小時前

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

1小時前

直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

12小時前

直擊／霍諾德出發了！開爬前「甜聊老婆」閃瞎全場　桑妮曝心聲：我必須情緒穩定

直擊／霍諾德出發了！開爬前「甜聊老婆」閃瞎全場　桑妮曝心聲：我必須情緒穩定

1小時前

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

12小時前

直擊／3種手幅看不夠！SJ以為應援沒了　2樓排出超猛「燈光應援」美炸

直擊／3種手幅看不夠！SJ以為應援沒了　2樓排出超猛「燈光應援」美炸

15小時前

熱門影音

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD

SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
趙露思素顏

趙露思素顏
王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【經過都摸一下】朝聖霍諾德爬101遇延期！民眾現場測試：根本抓不住

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前81

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

29分鐘前4026

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

50分鐘前20

看霍諾德攀101狂冒手汗！視網膜PO照「愛犬緊閉雙眼」網超感同身受

54分鐘前88

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

58分鐘前64

全球關注霍諾德爬台北101！《CNN》首頁「第一手直擊」：景色太棒

1小時前1

三上悠亞被拍「0偽裝吃宮原眼科」！下衣失蹤現身台中 4.1萬人讚爆

1小時前46

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

1小時前62

直擊／霍諾德在101半空聊天！笑喊「很好玩」　狂讚台北：風景美到不行

1小時前1212

直擊／根本沒在怕！霍諾德掛101外牆「單手燦笑揮手」　民眾目擊嚇瘋：心臟痛

1小時前0

「偶像劇男神」私人行程被目擊！下半身1亮點網笑虧：像暴發戶

讀者迴響

熱門新聞

  1. 霍諾德突「定格」嚇壞主持人
    1小時前1611
  2. 林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！
    13小時前168
  3. ETtoday全程直播霍諾德見證歷史
    4小時前188
  4. 陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌《創造營》正妹
    3小時前1012
  5. 爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂
    54分鐘前126
  6. 霍諾德成功！徒手爬完台北101
    29分鐘前5417
  7. 霍諾德「招牌紅T恤」現身台北101
    2小時前183
  8. 霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」
    1小時前84
  9. 王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」
    12小時前1610
  10. 霍諾德出發了！開爬前「甜聊老婆」
    1小時前109
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合