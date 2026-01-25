記者蔡琛儀／綜合報導

曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」紅遍全台的歌壇玉女裘海正，1996年正值演藝事業巔峰之際，毅然嫁給嘉義「豬肉王子」馬文鴻，隨後淡出螢光幕回歸家庭。日前適逢兩人結婚30週年，裘海正罕見在社群平台發聲，透露這場「珍珠婚」背後的真實生活，雖然沒有驚喜禮物與大餐，但她感性表示：「盯著身旁愛了大半輩子男人的臉，心裡就覺得值了。」

▲裘海正與老公結婚30週年。（圖／翻攝裘海正臉書）

裘海正坦承，這場30週年的紀念日過得平淡而安靜，沒有外界想像的奢華慶祝，反倒呈現一種「平靜的美」。她形容早晨起床看著丈夫的臉，那種陪伴多年的踏實感，讓她幸福直喊「連喝水都甘甜」，隨後更深情告白「Love you forever」，並附上兩匹馬的貼圖（象徵老公馬文鴻），而她還PO出躺在床上與老公的合照，背後則是兩人當年婚紗照，相當甜蜜。

▲裘海正近年過著深居簡出的生活。（圖／翻攝裘海正臉書）

事實上，裘海正當年淡出歌壇後曾一度因產後身材走樣，陷入心情低潮，甚至害怕他人目光，是丈夫馬文鴻始終如一的包容與支持，才讓她找回自信。如今步入婚姻第30個年頭，裘海正選擇用最樸實的方式告白，展現了洗盡鉛華後的幸福模樣，貼文一出，引發網友祝福：「這才是真正的愛情」、「當年的女神選對人了」。