快訊／《金家》夏靖庭2度當爸！　小21歲嫩妻懷孕3個月

記者劉宜庭、李欣容／台北報導

恭喜演員夏靖庭老婆懷二胎了！他曾以《三十秒過後》獲得金鐘獎迷你劇集影帝肯定，也曾參演《金家好媳婦》，2016年和小21歲嫩妻結婚後，隔2年迎來兒子樂樂誕生，如今再度報喜，太太懷上第二胎，目前已有3個月身孕。

▲夏靖庭二度當爸。（圖／翻攝自Facebook／夏靖庭）

夏靖庭2016年和大陸女孩小范結婚，2人雖然相差21歲，但感情依舊甜蜜，2018年5月他升格當爸，老婆忍著陣痛32小時，才順利生下大兒子樂樂，當時他欣慰笑說：「現在體會到當父母的心情了。」把兒子小名取為「樂樂」，背後也藏有溫馨含意，「人生就是要喜樂，天下的父母都是如此，希望兒女一生快樂。」

▲夏靖庭2018年5月才迎來大兒子「樂樂」誕生。（圖／資料照／夏靖庭提供）

如今相隔不到1年，老婆又懷上二胎，據《中時》報導，夏靖庭坦言這胎來得很意外，短短1年時間內，家中就迎來2個新成員，對晚婚的他來說，雖然有些趕進度的感覺，且手忙腳亂，但他仍開心表示，「都是上帝恩賜，讓我學習當一個好老公、2個孩子的爸爸。」

針對此事，夏靖庭經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「完全不在計畫內，很驚訝，他第一胎很辛苦才有，之前2年都沒避孕，這胎很快速就來了，完全沒預料到，應該是月子有做得好吧，所以懷孕了，他倒是沒有想說男生女生，但因為已經有兒子了，就希望有女兒。」如今夏靖庭大兒子才9個月大，經紀人誇讚：「很乖很好帶，除了吃飯，尿布裡有東西會哭，吃飽就睡覺，是天使小孩來著，起床放床上也會自己玩，但確實要開始請褓母了，他還要拍戲，會沒辦法照顧。」

▲夏靖庭平時常透過社群網站分享育兒點滴。（圖／翻攝自夏靖庭臉書）