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館長天價簽約金額曝光！　「多到能買透天厝」合約全是天王等級

記者田暐瑋／綜合報導

「館長」陳之漢是知名網路紅人，對時事也相當關心，霸氣又敢罵的風格深受網友喜愛，可以說是人氣保證，柯文哲、韓國瑜等不少政治人物都搶著和他直播，在網紅世界人氣就等於財富，據悉，館長和金剛直播平台的簽約金超驚人，足以在南部買到一間透天厝，讓不少人相當羨慕。

館長一開始是在Twitch平台直播，卻因為鬧出美籍直播主Cjayride汙辱台女事件，他因為不滿Twitch的處理方式憤而退出，之後轉戰金剛直播平台，並大方公開對方開出的簽約金額高達500萬元台幣，但向來熱心公益的他，要求金剛平台將這些簽約金全數捐出做公益，霸氣態度讓人讚賞不已。

館長。（圖／取自館長臉書）

▲館長人氣驚人。（圖／翻攝自館長臉書）

事實上，館長挾著高人氣，在Twitch的合約就是「天王等級」，到了金剛一樣沒變，500萬簽約金足以在南部買下一間透天厝，還是一般上班族賺了好幾年都不見得賺得到的收入。

除了簽約金，平常直播也會有斗內收入，館長曾在直播中表示，在一個月內直播平台斗內的錢全都花光了，但這些錢全都捐了出去，兒福機構花了30萬、羅騰園砸了20萬，直言這些都是粉絲要求捐的，「說是道德綁架嗎？是啊，我做了嗎，做了！」然後做滑鼠墊15萬、16萬，也是拿來送觀眾，全都回饋在粉絲身上。

▲▼館長在臉書中PO出羅騰園的感謝狀。（圖／取自飆捍臉書）

▲館長熱心公益。（圖／翻攝自館長臉書）

館長接著說，當天又決定燒了20萬，一個月下來就花了8、90萬，他透露鼓山高中舉重隊一天只能吃2個便當，一個便當70塊，錢也是拿去贊助他們吃飯，「我沒有愧對任何人，甚至花這些錢賣再多衣服也補不回來。」即使熱心公益，還是免不了被酸民攻擊，他無奈說：「我可以天天賺這麼多錢嗎？我以後生意不好，也許，直播不好了，有人願意施捨給館長嗎？」

▲▼柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

▲柯文哲和館長曾一起直播。（圖／截自直播畫面）

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