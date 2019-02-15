林采緹心冷放生：做好最壞打算！　「胡睿兒消失她IG 1個月」互動降冰點

娛樂中心／綜合報導

「Under Lover」成員胡睿兒被控在夜店撿屍性侵女子，一審遭法院依乘機性交罪，判處2年有期徒刑。他在被判刑後首度發聲，說出：「我今天一樣很開心！！」情緒似乎沒受影響，而他和老婆林采緹也不像過去一樣曬恩愛，女方得知他被判刑後反應冷靜，繼續在IG上分享個人辣照，互動可說是降到冰點。

胡睿兒13日確認被判刑，要為自己的行為付出代價，隔天他照常在IG發文，PO出一張兒子燦笑的照片，寫道：「我今天一樣很開心！！」像是在抒發自己心情，也像是在代替兒子說話，並未針對被判刑一事作出任何正面回應。

▲胡睿兒PO兒子照。（圖／翻攝自IG）



至於林采緹反應也相當冷靜，在IG繼續分享自己日前出國穿著短裙的性感辣照，其實，她從元旦開始，就沒有再放上和胡睿兒的合照，至今已經1個半月，夫妻倆看起來互動頗為冷淡。

據《三立新聞》報導，對於胡睿兒被判刑一事，林采緹表示早就做好了最壞打算，「他自己做的事必須自己承擔後果。」回答就像是完全放生此事一般，至於胡睿兒入獄服刑後，她一樣會自己帶小孩，如果有工作就會商請家人幫忙，一肩挑起家庭重擔。

▲林采緹。（圖／翻攝自IG）

法官認為，胡睿兒為逞一時私慾，乘機對女子強性侵，使女子身心受創甚深，雖於起訴後2個月內，與女子以40萬元達成和解，並已全數賠償，但女子雖表明不再追究刑事責任，但仍不希望胡睿兒獲得緩刑，可見尚未獲得原諒。因此胡睿兒雖請求緩刑，但偵辦期間一度否認犯行，難認日後沒有再犯之虞，因此依《刑法》乘機性交罪，判處2年有期徒刑，全案可上訴。

▲胡睿兒和林采緹。（圖／翻攝自IG）