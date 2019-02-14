男網友轉防彈影片「粉紅髮男孩超美」　老婆氣噗噗為JIMIN鬧離婚

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）以頒獎人身份出席第61屆葛萊美獎，不僅是首次有南韓歌手參加葛萊美獎，更是第一組成功在美國三大音樂頒獎典禮插旗的亞洲歌手，在當地也同樣引起討論。一名男子在看了當天影片後迷上防彈少年團成員JIMIN，卻意外引起家庭糾紛。

▲防彈少年團出席「第61屆葛萊美獎」，一名男網友被JIMIN（右二）煞到。（圖／CFP）

過去幾次參與美國大型頒獎典禮時，防彈少年團總成為歐美網友的熱搜對象，在男飯中相當有人氣的JIMIN也不例外，一名叫做Chad的外國網友在推特轉貼葛萊美紅毯影片發問：「我不太了解KPOP、我也不是同志，但那個粉紅色頭髮的男孩比我老婆還漂亮！」

▲男網友在推特轉發BTS影片，稱「紅色頭髮的男孩比我老婆還漂亮！」（圖／翻攝自推特）

▲男網友老婆看到氣噗噗要鬧離婚。（圖／翻攝自推特）



這篇貼文立刻引起粉絲瘋狂轉發，不久後Chad又發文表示：「糟了！老婆要跟我鬧離婚。」讓粉絲笑翻表示，這是一次由JIMIN引發的家庭糾紛。不過Chad的帳號發文數不多，加上被另一名中年男網友指稱他盜用大頭貼，也因此有人認為是惡作劇貼文。儘管如此還是引起不少話題，也見證了防彈少年團的人氣。

▲JIMIN（右二）在男飯中相當有人氣。（圖／CFP）