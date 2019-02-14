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偶像CP又一對！iKON傳戀「爆紅女團成員」　粉絲眼皮下藏愛四個月

記者蕭采薇／綜合報導

2019年偶像情侶有一對！YG娛樂旗下男團iKON在去年以一首《Love Scenario》橫掃音源榜，14日情人節這天卻爆出成員宋允亨與後輩女團MOMOLAND成員Daisy（本名：柳貞安）戀愛中，消息震驚粉絲。

▲▼iKON宋允亨和MOMOLAND成員Daisy爆戀愛中。（圖／翻攝自IG）

▲iKON宋允亨和MOMOLAND成員Daisy爆戀愛中。（圖／翻攝自IG）

根據《體育首爾》獨家報道，宋允亨和Daisy因為歌謠界前後輩關係熟悉起來，在三、四個月之前開始戀愛。相關人士表示，兩人彼此為演藝活動鼓勵，但因為是偶像，所以見面非常小心。雖然因為行程繁忙不能經常見面，「但彼此都很珍惜對方」。

▲▼iKON宋允亨和MOMOLAND成員Daisy爆戀愛中。（圖／翻攝自IG）

▲iKON宋允亨比女方大四歲。（圖／翻攝自IG）

24歲的宋允亨與20歲的Daisy也算有共通點，去年兩團非別以《Love Scenario》和《BBoom BBoom》爆紅，橫掃年底頒獎典禮，但多次同台都沒人發現異狀。雙方目前都在事業上升期，因此突然爆出戀愛也讓粉絲震驚表示：「沒想到這兩個人居然認識還牽上線了！」

▲▼iKON宋允亨和MOMOLAND成員Daisy爆戀愛中。（圖／翻攝自IG）

▲Daisy所屬的MOMOLAND去年以歌曲《BBoom BBoom》爆紅。（圖／翻攝自IG）

對於戀愛消息，雙方經紀公司皆表示「正在向本人確認中」，並未否認傳言。不過也有粉絲驚訝：「時代不同了，這年頭偶像都能大張旗鼓地談戀愛了啊！」

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關鍵字

iKON, MOMOLAND, 宋允亨, Daisy, 柳貞安

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